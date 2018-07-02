Глава МВД Германии собирается покинуть свой пост

Глава МВД Германии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер намерен покинуть эти посты. Об этом политик заявил на заседании правления ХСС.

Причиной такого решения могут стать разногласия политика с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросу приема мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

«Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел», — сказал Зеехофер, обращаясь к однопартийцам.