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Apple планирует доработать картографический сервис c использованием данных с iPhone

10:25, 01.07.2018
Apple планирует доработать картографический сервис c использованием данных с iPhone
Фото: flickr.com

Американская корпорация Apple намерена представить в ближайшие месяцы обновленную версию своего картографического сервиса Apple Maps.

Компания намерена обеспечить большую точность электронных карт за счет сбора данных со смартфонов iPhone пользователей. Представители корпорации заверяют, что считывание информации с устройств осуществляется с полным соблюдением законов о защите личной жизни. Другим источником данных будут съемки с машин, оборудованных камерами и датчиками, передает ТАСС со ссылкой на Techcrunch.

Ранее стало известно, что Apple могут оснастить новые наушники биометрическими датчиками.

Технологии
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