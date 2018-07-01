Apple планирует доработать картографический сервис c использованием данных с iPhone
Американская корпорация Apple намерена представить в ближайшие месяцы обновленную версию своего картографического сервиса Apple Maps.
Компания намерена обеспечить большую точность электронных карт за счет сбора данных со смартфонов iPhone пользователей. Представители корпорации заверяют, что считывание информации с устройств осуществляется с полным соблюдением законов о защите личной жизни. Другим источником данных будут съемки с машин, оборудованных камерами и датчиками, передает ТАСС со ссылкой на Techcrunch.
Ранее стало известно, что Apple могут оснастить новые наушники биометрическими датчиками.Технологии
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