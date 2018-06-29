Волонтерский проект «Том Сойер Фест» начинает работу в Старо-Татарской слободе
2 июля силами энтузиастов начнут обновлять фасады домов на Сары Садыковой, 14, Тукая, 33 и Фатиха Карима, 11. Таким образом, на третьем году существования фестиваль расширит сферу своих интересов на весь центр Казани. Отметим, что один из домов на Карима, дом Беркутова, требует восстановления резного карниза дома, на что собираются деньги.
1 июля, в 16.00, во дворе дома на улице Тукая, 33 пройдет праздник при участии официальных лиц, а также музыкантов: групп «МанушМануш», Abadeli, Радифа Кашапова. В конце праздника пройдет дискуссия-рефлексия, в рамках которой организаторы обозначат живые исторические места слободы, новые точки силы и обсудят с участниками проблемы локаций, их возможные решения и просто углубятся в воспоминания о с детства знакомых местах. «Том Сойер Фест» в слободе проходит при поддержке префектуры «Старый город» и Всемирного форума татарской молодежи.
Справка
«Том Сойер Фест Казань» — фестиваль по восстановлению облика деревянных домов, не являющихся памятниками культуры, проводится в историческом центре Казани совместными силами активистов и волонтеров. Данный проект направлен на сохранение ценной исторической среды города. Цель фестиваля: сохранить и актуализировать историческую среду, донести ее ценность до горожан.
В Казани мероприятие стартовало в 2016 году. За два года активисты отремонтировали 7 деревянных домов в центре города. С помощью партнеров фестиваля у двух домов восстановили козырьки на входных группах, а также ворота и заборы.
Спонсорами фестиваля выступали: компания Kazanfasad, строительная компания «ТатЭкоРесурс», «Капри», столярное производство «Стройдвор», Кафедра реставрации и реконструкции КГАСУ, Союз реставраторов Республики Татарстан, кузнечные мастерские «Куябрик» и «Стучалли», эксперты общества охраны памятников ТРО ВООПИиК осуществляли технический надзор по ходу работ. Также большое содействие в проведении фестиваля оказывает мэрия г. Казани.
Номер для волонтеров +7 (987) 233-79-42.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым