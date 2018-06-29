Волонтерский проект «Том Сойер Фест» начинает работу в Старо-Татарской слободе

2 июля силами энтузиастов начнут обновлять фасады домов на Сары Садыковой, 14, Тукая, 33 и Фатиха Карима, 11. Таким образом, на третьем году существования фестиваль расширит сферу своих интересов на весь центр Казани. Отметим, что один из домов на Карима, дом Беркутова, требует восстановления резного карниза дома, на что собираются деньги.

1 июля, в 16.00, во дворе дома на улице Тукая, 33 пройдет праздник при участии официальных лиц, а также музыкантов: групп «МанушМануш», Abadeli, Радифа Кашапова. В конце праздника пройдет дискуссия-рефлексия, в рамках которой организаторы обозначат живые исторические места слободы, новые точки силы и обсудят с участниками проблемы локаций, их возможные решения и просто углубятся в воспоминания о с детства знакомых местах. «Том Сойер Фест» в слободе проходит при поддержке префектуры «Старый город» и Всемирного форума татарской молодежи.