НИИ «Аэропроект» выполнит разработку проекта по реконструкции аэропорта «Бегишево»

НИИ «Аэропроект» (г. Москва) выполнит работы по проекту реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта «Бегишево» (II очередь). Это следует из материалов системы «СПАРК-Маркетинг».

Всю документацию, в том числе инженерные изыскания, необходимо выполнить до конца следующего года. За работу подрядчик получит 27,5 млн рублей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что реконструкция инфраструктуры аэропорта в рамках II очереди должна быть завершена к 2022 году. При этом ее стоимость за счет федерального бюджета не должна превышать 681,3 млн рублей в ценах соответствующих лет.



Ранее стало известно, что проектирование будет происходить в четыре этапа. При проведении соответствующих работ необходимо учесть реконструкцию (строительство) системы электроснабжения аэродрома, включая трансформаторные подстанции и линии электропитания, строительство внутриаэродромных дорог, строительство патрульной дороги, реконструкцию периметрового ограждения, а также оснащение периметра аэропорта техническими средствами охраны.