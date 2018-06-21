Андрей Назаров: «Российские тренеры никогда не получат приглашения из Америки даже в клуб-аутсайдер»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал появление в командах КХЛ новых иностранных специалистов.

«В нашей (хоккейной, — прим. ред.) корпорации Хартли и Яндач не новые лица, но это интересное пополнение. Другое дело, что правила игры для всех должны быть одинаковыми. Условно, российский тренер работает в клубе с бюджетом в 400 миллионов, а у иностранного коллеги бюджет полтора миллиарда, при этом критерии оценки для этих специалистов одинаковые — голы, очки, секунды. Есть ли здесь равенство?

Надо защищать наш тренерский рынок. Поверьте, многие российские специалисты великолепно знают английский язык, имеют большой опыт, но никогда не получат приглашения даже в клуб-аутсайдер из АХЛ. Правила там очень четкие, все вакансии заняты, к лавочке не подступиться! У нас, наоборот, тренерский рынок не защищен, многие россияне сидят без работы, тогда как легионеры получают места именно в ведущих клубах с лучшими составами. И работают в щадящих условиях», — цитирует Назарова russia-hockey.ru.

Напомним, ранее Андрей Назаров назвал лучшим тренером прошедшего сезона главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова.