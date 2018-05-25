Андрей Назаров: «Лучший тренер сезона в КХЛ? Зинэтула Билялетдинов»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о вручении наград КХЛ за прошедший сезон.



«На мой взгляд, решения Лиги были выверенными, всех лауреатов хотел бы поздравить. И прежде всего своего коллегу по Татарстану и сборной России сезона 2011/12, одного из своих «динамовских» учителей Зинэтулу Билялетдинова. В категории «лучший тренер» он выиграл безоговорочно, завоевав Кубок Гагарина для Казани и для всего Татарстана», — сказал Назаров.

Напомним, главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2017/18.