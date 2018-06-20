В Йошкар-Оле откроют новый автовокзал

Власти Марий Эл намерены открыть в Йошкар-Оле новый автовокзал. Он разместится в левом крыле железнодорожного вокзала.

Когда начнет работать новый транспортный узел в правительстве республики пока не сообщают, передает «Медиапоток».

При этом министр транспорта Марий Эл Александр Сальников рассказал на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в республике, что посадка и высадка пассажиров будут производиться на привокзальной площади. Здесь разместят перроны автовокзала.

Глава Минтранса республики также рассказал, что до конца года в Марий Эл будет введена в строй единая автоматизированная информационная система, с помощью которой будет осуществляться контроль в сфере пассажирских перевозок.