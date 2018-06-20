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В Йошкар-Оле откроют новый автовокзал

17:22, 20.06.2018
В Йошкар-Оле откроют новый автовокзал
Фото: google.ru/maps/скриншот

Власти Марий Эл намерены открыть в Йошкар-Оле новый автовокзал. Он разместится в левом крыле железнодорожного вокзала.

Когда начнет работать новый транспортный узел в правительстве республики пока не сообщают, передает «Медиапоток».

При этом министр транспорта Марий Эл Александр Сальников рассказал на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в республике, что посадка и высадка пассажиров будут производиться на привокзальной площади. Здесь разместят перроны автовокзала.

Глава Минтранса республики также рассказал, что до конца года в Марий Эл будет введена в строй единая автоматизированная информационная система, с помощью которой будет осуществляться контроль в сфере пассажирских перевозок.

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