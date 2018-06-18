Власти Марий Эл выплатили по судебным решениям 872 миллиона рублей

В 2017 году правительство Марий Эл выплатило по судебным решениям 872 млн рублей. Глава республики Александр Евстифеев отметил, что этот объем является существенным для региона.

На встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым глава Марий Эл подчеркнул, власти республики относятся к этому вопросу крайне внимательно, передает «Медиапоток».

По его словам, бизнес, который уже работает в регионе или только собирается прийти в республику, должен видеть приоритет права в регионе.

«Наши территориальные органы ориентированы на взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ. Я знаю, что у вас в республике есть сложности, и я хотел бы пожелать успеха! Мы хоть и карательный орган, но стараемся всегда прислушиваться к проблемам и нуждам региона и помогать, конечно, в рамках полномочий, которые у нас есть», — в свою очередь отметил Аристов.

Он добавил, что в Марий Эл показатели исполнения производств, касающихся долгов по зарплате и ЖКУ, выше среднероссийских.