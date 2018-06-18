На Каме спасли терпящего бедствие кайтсерфера
Сотрудники «Общества спасания на водах» (ОСВОД) спасли кайтсерфера на реке Кама в Нижнекамском районе.
«На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в районе поселка Красный Ключ в реке плавает мужчина с парашютом за спиной. По словам заявителя, в воде мужчина находится уже давно, на берег самостоятельно выбраться не может», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место спасатели ОСВОД вытащили нижнекамца на берег. От медицинской помощи пострадавший отказался.
Как отмечают в МЧС, осваивать кайтсерфинг следует под руководством опытного инструктора. Некомпетентное управление мощным змеем на воде может повлечь за собой серьезные травмы или даже гибель.Происшествия Татарстан
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