Хорватия победила Нигерию со счетом 2:0 на ЧМ-2018

Сборная Хорватии переиграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.



Встреча группы D прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов. Автором первого мяча стал полузащитник сборной Нигерии Одженекаро Этебо, забивший в свои ворота на 32-й минуте. В середине второго тайма с пенальти ворота поразил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.



Во втором туре Хорватия встретится с Аргентиной 21 июня, а сборная Нигерии сыграет с Исландией 22 июня.



После первого тура Хорватия возглавила группу D с тремя набранными очками. Аргентина и Исландия, сыгравшие ранее вничью, идут на 2-м и 3-м месте.