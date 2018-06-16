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Хорватия победила Нигерию со счетом 2:0 на ЧМ-2018

23:55, 16.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Хорватия победила Нигерию со счетом 2:0 на ЧМ-2018
Фото: скриншот видео 1tv.ru

Сборная Хорватии переиграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы D прошла в Калининграде на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов. Автором первого мяча стал полузащитник сборной Нигерии Одженекаро Этебо, забивший в свои ворота на 32-й минуте. В середине второго тайма с пенальти ворота поразил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Во втором туре Хорватия встретится с Аргентиной 21 июня, а сборная Нигерии сыграет с Исландией 22 июня.

После первого тура Хорватия возглавила группу D с тремя набранными очками. Аргентина и Исландия, сыгравшие ранее вничью, идут на 2-м и 3-м месте.

СпортФутбол
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