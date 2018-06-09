Кировские водители закрывают ямы на дорогах старыми коврами

Пользователи соцсетей выложили фотографии из Кирова, на которых дорожные ямы закрыты коврами.

Снимки появились в интернет-паблике «Злой кировчанин». Как оказалось, в городе проходит флешмоб, призывающий обратить внимание на проблему дорог. Местные жители уже на протяжении года находят старые ковры и кладут их на ямы и выбоины.

Пользователи отмечают, что таким образом были «отремонтированы» дороги на Вятке, на улицах Красной Звезды, Юпиты, Мопра. Фотографии участники флешмоба скидывают в соцсети.

Напомним, Казань вошла в топ-5 городов России с самыми качественными дорогами.