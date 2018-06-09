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Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

12:23, 09.06.2018

Народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Артист умер в больнице после непродолжительной болезни. О дате и времени прощания станет известно позже, передает «РИА Новости».

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу имени Маяковского.

В последние годы Охлупин играл в спектаклях «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».

Ранее на 79-м году жизни умер актер Большого драматического театра им. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский.

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