Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Артист умер в больнице после непродолжительной болезни. О дате и времени прощания станет известно позже, передает «РИА Новости».

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу имени Маяковского.



В последние годы Охлупин играл в спектаклях «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».



Ранее на 79-м году жизни умер актер Большого драматического театра им. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский.