Скончался народный артист России Леонид Неведомский

Актер Большого драматического театра им. Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский скончался накануне на 79-м году жизни.

О церемонии прощания с Леонидом Неведомским будет объявлено дополнительно, сообщили в пресс-службе театра.



Неведомский родился в 1939 году в Витебске. В 1963-м поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте, затем присоединился к труппе БДТ.

На его счету более сорока ролей в театре и свыше ста — в кино. Он также снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург».

Напомним, что в мае в возрасте 83 лет скончался актер и режиссер Баадур Цуладзе.