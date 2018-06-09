Власти Уфы до середины осени перекрыли улицу Седова
Дорожники Уфы ограничили движение на улице Седова до 20 октября.
В связи с ремонтом дороги «поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части», сообщает пресс-служба мэрии столицы Башкирии.
Ограничение вводится на участке от улицы Сельской Богородской до улицы Трамвайной.
На участке, где производятся дорожные работы, установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.
Напомним, что глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о ремонте дорог в республике. По его словам, на эти работы в 2018 году будет потрачено около 20 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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