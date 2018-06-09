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Власти Уфы до середины осени перекрыли улицу Седова

11:22, 09.06.2018
Власти Уфы до середины осени перекрыли улицу Седова
Фото: ufacity.info

Дорожники Уфы ограничили движение на улице Седова до 20 октября.

В связи с ремонтом дороги «поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части», сообщает пресс-служба мэрии столицы Башкирии.

Ограничение вводится на участке от улицы Сельской Богородской до улицы Трамвайной.

На участке, где производятся дорожные работы, установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

Напомним, что глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о ремонте дорог в республике. По его словам, на эти работы в 2018 году будет потрачено около 20 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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