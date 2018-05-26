Новости бизнеса

16:21 МСК
Новости раздела
Бизнес

АФК «Система» может продать контрольный пакет «Детского мира»

15:27, 26.05.2018
АФК «Система» может продать контрольный пакет «Детского мира»
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АФК «Система» не исключает возможности продажи контрольного пакета «Детского мира».

«Часть не будем продавать точно. „Детский мир“ — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России. Продавать пакет, „если так честно говорить, жаба душит, но не исключено“, — цитирует РБК основного владельца „Системы“ Владимира Евтушенкова.

Напомним, Евтушенков ранее рассказал, что SPO «Детского мира» пройдет в марте. При этом доля размещаемых акций увеличена до 25%.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок