АФК «Система» может продать контрольный пакет «Детского мира»

АФК «Система» не исключает возможности продажи контрольного пакета «Детского мира».

«Часть не будем продавать точно. „Детский мир“ — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России. Продавать пакет, „если так честно говорить, жаба душит, но не исключено“, — цитирует РБК основного владельца „Системы“ Владимира Евтушенкова.

Напомним, Евтушенков ранее рассказал, что SPO «Детского мира» пройдет в марте. При этом доля размещаемых акций увеличена до 25%.