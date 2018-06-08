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Следком Башкирии начал проверку по факту гибели ребенка в школьном лагере

16:11, 08.06.2018
Следком Башкирии начал проверку по факту гибели ребенка в школьном лагере
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Накануне днем восьмилетний мальчик скончался, находясь в школьном лагере. В СКР начали доследственную проверку.

В Кумертау на территории спортивной площадки в школьном лагере ребенку стало плохо, сообщает «Башинформ». Ребенок упал с турника вследствие ухудшения самочувствия.

В больницу мальчика доставили уже мертвым, передает агентство со ссылкой на источники.

Напомним, что по итогам 2017 года в школах погибли 23 ребенка. Такую статистку представили в Минздраве РФ.

Происшествия Башкортостан
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