Следком Башкирии начал проверку по факту гибели ребенка в школьном лагере
Накануне днем восьмилетний мальчик скончался, находясь в школьном лагере. В СКР начали доследственную проверку.
В Кумертау на территории спортивной площадки в школьном лагере ребенку стало плохо, сообщает «Башинформ». Ребенок упал с турника вследствие ухудшения самочувствия.
В больницу мальчика доставили уже мертвым, передает агентство со ссылкой на источники.
Напомним, что по итогам 2017 года в школах погибли 23 ребенка. Такую статистку представили в Минздраве РФ.Происшествия Башкортостан
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