ЕАБР ухудшил прогноз по росту ВВП России с 2% до 1,8%

Рост ВВП России в 2018 году составит 1,8% вместо прогнозируемых ранее 2%. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики ЕАБР считают, что возможные негативные последствия расширения санкций в отношении России будут сглажены высокими ценами на энергоносители.

При сохранении существующей структуры экономики России в среднесрочной перспективе рост ее ВВП составит в пределах потенциального уровня 1,7%.

Дополнительное стимулирование роста возможно путем увеличения расходов бюджета с ориентиром на новый майский указ президента РФ Владимира Путина, полагают в ЕАБР.

Ранее Банк России спрогнозировал, что годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5—1,8%.

