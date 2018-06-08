Новости аналитики

13:59 МСК
Новости раздела
Аналитика

ЕАБР ухудшил прогноз по росту ВВП России с 2% до 1,8%

12:51, 08.06.2018
ЕАБР ухудшил прогноз по росту ВВП России с 2% до 1,8%
Фото: pixabay.com

Рост ВВП России в 2018 году составит 1,8% вместо прогнозируемых ранее 2%. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики ЕАБР считают, что возможные негативные последствия расширения санкций в отношении России будут сглажены высокими ценами на энергоносители.

При сохранении существующей структуры экономики России в среднесрочной перспективе рост ее ВВП составит в пределах потенциального уровня 1,7%.

Дополнительное стимулирование роста возможно путем увеличения расходов бюджета с ориентиром на новый майский указ президента РФ Владимира Путина, полагают в ЕАБР.

Ранее Банк России спрогнозировал, что годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5—1,8%.

АналитикаЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем