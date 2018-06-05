Алексей Василевский может присоединиться к своему младшему брату в «Тампе»

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Василевский может продолжить карьеру в НХЛ, у него три предложения от клубов лиги, сообщает Sport24.ru со ссылкой на «Советский спорт».



Одной из команд может быть «Тампа-Бэй Лайтнинг», где играет его брат — вратарь Андрей Василевский.

Контракт 25-летнего защитника с клубом КХЛ подошел к концу. «Автомобилист» сделал квалификационное предложение. В прошлом сезоне Василевский набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+7» в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.



Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Тампа» смогла добраться до финала Восточной конференции, где уступила со счетом 3:4 в серии «Вашингтону».

