«Тампа» с Андреем Василевским не смогла пробиться в финал Кубка Стэнли-2018

В НХЛ определились финалисты Кубка Стэнли 2018 года. В решающей серии сыграют новичок Лиги «Вегас Голден Найтс» и столичная команда «Вашингтон Кэпиталз».

«Кэпиталз» в седьмом решающем матче серии обыграл в Тампе местных «молний». Александр Овечкин уже в начале второй минуты пробил Андрея Василевского своим убойным броском слева — 1:0. В дальнейшем хозяева так и не смогли забить «Кэпиталз» — 4:0. Воспитанник уфимского хоккея Василевский парировал 19 бросков из 22-х. Четвертую шайбу «Вашингтон» отправил в пустые ворота.

Причем, после того, как столичная команда проигрывала в серии с критическим счетом 2:3, она собралась и выдала сухую голевую из 7 шайб — 3:0 и 4:0.

