Австрия выдала России уфимского предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве на 53 миллиона рублей

Австрия экстрадировала в Россию уфимского предпринимателя Дмитрия Едрёнкина. Он обвиняется в мошенничестве на 53 млн рублей.

По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года обвиняемый, будучи директором ООО «Агро Трейдинг» похитил деньги Ирбитского молочного завода.

После этого он сбежал из России. В сентябре прошлого года Едрёнкин был объявлен вы международный розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В январе 2018 года он был задержан на территории Австрии. Решение о выдаче бизнесмена России было принят о в марте.

Расследованием уголовного дела в отношении предпринимателя занимается Главное следственное управление МВД по Башкирии.