В Иркутске приостановил работу центр, где из-за огненного шоу пострадали дети

В Иркутске приостановил работу научно-развлекательный центр «Гравитация» в ТРЦ «КомсоМОЛЛ», где накануне из-за опасного представления с демонстрацией химических опытов пострадали 8 детей.

В результате происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Напомним, аналогичным образом начался пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который случился 25 марта и унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».