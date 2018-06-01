На ТНВ ждут практикантов из Останкино

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Сегодня, в День защиты детей, на телеканале «Новый Век» побывали юные слушатели Детской академии Останкино.

Для будущих телевизионщиков была организована экскурсия по ТНВ. Юным гостям рассказали историю возникновения телевидения в Татарстане, озвучили интересные факты из хроники деятельности ТНВ, показали телевизионную кухню — студию, аппаратную, монтажную, познакомили с закулисьем телевидения, а также предоставили возможность попробовать себя в роли телеведущих.

Представители академии Останкино приехали в Казань с экскурсией. Но, учитывая профиль деятельности учебного заведения, москвичи не смогли не побывать на ТНВ — телеканале, чьи программы ловят многие жители столицы России.

«Мы сюда, в Казань, приехали с экскурсией, чтобы узнать, что это за город такой — столица Татарстана. И безусловно, не могли обойти стороной ТНВ. Мы сегодня уже взяли интервью у юных звездочек канала, а также у ведущих рейтинговых программ. Кроме того, нам дали возможность попробовать себя в роли ведущих: нашим детям разрешили поприсутствовать в святая святых любого телевидения — в аппаратной, монтажной и, конечно, большой студии. Мы готовы к тому, чтобы наши слушатели прошли практику на ТНВ. Сейчас мы планируем провести переговоры с руководством телеканала «Новый Век» по этому вопросу», — отметила руководитель Детской академии Останкино Аниса Казакова.

Она также рассказала, что ТНВ пользуется популярностью у татарской диаспоры Москвы: «ТНВ в Москве, безусловно, любят. Я татарка, и для меня национальный татарский канал, конечно, интересен. Он для меня как родной — по цветовой гамме, по тем передачам, что здесь выходят. И мои родители обязательно смотрят «Новый Век», хотя и живут в Москве. Ваш канал очень интересен и информативен».