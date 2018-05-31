Власти Чувашии готовы потратить на рекультивацию свалки в Ильбешах 37,4 миллиона рублей

Власти Чувашии объявили тендер на рекультивацию полигона ТБО возле деревни Ильбеши Чебоксарского района республики. Начальная стоимость контракта составляет 37,4 млн рублей.

Прием заявок проходит с 30 мая по 20 июня, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Аукцион назначен на 25 июня.

Согласно техзаданию, работы должны пройти до 30 ноября этого года. Подрядчик должен будет очистить землю от мусора и озеленить участок.

Ранее уже сообщалось, что на ликвидацию свалки из бюджета выделено 38,7 млн рублей.

Напомним, что на рекультивацию всех свалок в России потребуется больше 1 трлн рублей.