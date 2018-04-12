На рекультивацию всех свалок в России потребуется больше триллиона рублей

Ликвидация экологического ущерба и рекультивация всех свалок в России обойдется в более чем 1 трлн рублей. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



«Если мы возьмем все свалки России — и легальные, и нелегальные, а нелегальных больше, <...> то у нас на рекультивацию и ликвидацию экологического ущерба абсолютно полную уйдет больше 1 трлн рублей», — сказал он.

По его словам, на рекультивацию только одного полигона Кучино уйдет несколько лет и около 6 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что технический этап рекультивации Самосыровской свалки в Казани завершат 26 апреля. О том, как она проходит, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».