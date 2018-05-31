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В Казанском Кремле подтвердили решение о разделении министерства по делам молодежи и спорту РТ

13:32, 31.05.2018
В Казанском Кремле подтвердили решение о разделении министерства по делам молодежи и спорту РТ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею разделения Министерства по делам молодежи и спорту на два ведомства. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Что касается изменения структуры Правительства РТ, такое решение действительно принято Президентом республики. Подтверждаю, такой процесс пошел», — приводит ее слова корреспондент «Реального времени».

Галимова пояснила, что окончательное решение о разделении ведомства будет приниматься Госсоветом РТ. Сейчас список кандидатур на пост руководителей министерств находится на обсуждении.

ОбществоВласть Татарстан
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