Сенаторы расширили полномочия президента России

Совет Федерации одобрил законопроект, который наделит президента России Владимира Путина новыми полномочиями. За эту инициативу проголосовали 142 сенатора, один был против.

Согласно документу, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций. Кроме того, Путин будет вправе приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, передает «Коммерсант».

Также российский лидер получит возможность принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами самостоятельно, без учета отдельных требований закона о ВТС.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий президенту вводить ограничения против США и их союзников в ответ на «недружественные действия» против России.