В Нижнекамске задержали подозреваемого в растлении собственного сына

Уголовное дело о секс-насилии в отношении 5-летнего мальчика возбуждено в Нижнекамске. Как сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, по подозрению в преступлении задержан и арестован отец ребенка.

В мессенджерах среди жителей Нижнекамска активно распространяется информация об этом, вместе с фотографией, подтверждающей факт преступления. Как стало известно «Реальному времени», некие снимки фигурируют и в уголовном деле — говорят, их сделала мать ребенка, у которой уже были основания подозревать своего супруга в педофилии.

Ранее в Казани был арестован подозреваемый в педофилии, выдававший себя за школьника.