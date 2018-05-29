В Татарстане студентов института переведут в техникум

Кабмин РТ постановил, что Альметьевский институт муниципальной службы нужно сделать торгово-экономическим техникумом. Учащихся с согласия родителей из института переведут в техникум.

«Перевести обучающихся Альметьевского государственного института муниципальной службы с согласия родителей (законных представителей) в Альметьевский торгово-экономический техникум с сохранением условий и программ обучения по образовательным программам среднего профессионального образования», — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что единственный российский филиал Суриковского института, расположенный в РТ, может прекратить работу из-за проблем с финансированием.