В Татарстане студентов института переведут в техникум
Кабмин РТ постановил, что Альметьевский институт муниципальной службы нужно сделать торгово-экономическим техникумом. Учащихся с согласия родителей из института переведут в техникум.
«Перевести обучающихся Альметьевского государственного института муниципальной службы с согласия родителей (законных представителей) в Альметьевский торгово-экономический техникум с сохранением условий и программ обучения по образовательным программам среднего профессионального образования», — говорится в постановлении.
Ранее стало известно, что единственный российский филиал Суриковского института, расположенный в РТ, может прекратить работу из-за проблем с финансированием.ОбществоОбразование Татарстан
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