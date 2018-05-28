Из-за урагана в Кирове разрушены 12 остановок и пострадали люди

Фото: Администрация города Кирова

В Кирове специалисты городских служб продолжают устранять последствия сильного урагана, который прошел в городе днем 27 мая.

В результате непогоды в городе оказались повреждены 12 остановок общественного транспорта, две из которых не подлежат восстановлению. Скорость порывов ветра превышала 20 метров в секунду, из-за чего было сломано и повалено около 60 деревьев, сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Кроме того, во время стихии пострадали три человека. Двое мужчин были травмированы упавшим на остановку деревом в микрорайоне Вересники. Еще один горожанин получил травмы на улице Широнинцев.

К устранению последствий шторма приступили в Дирекции зеленого хозяйства. На данный момент дороги и тротуары освобождены от упавших деревьев и веток, производится их вывоз.

Добавим, что сегодня в Кировской области снова выпал снег.