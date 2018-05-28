В Перми закрыли крупный торговый центр

Пермский торговый центр «Кит» был закрыт из-за нарушений норм пожарной безопасности.

Ранее сотрудники прокуратуры проверили здание на соблюдение противопожарных требований. Они нашли 39 нарушений. Так, не функционирует часть модулей порошкового пожаротушения, закрыты двери эвакуационных выходов, не обеспечен доступ к пожарным кранам.

По результатам проверки прокурор района направил в Мотовилихинский районный суд Перми заявление о приостановлении деятельности ТЦ, пока администрация не устранит нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. После ЧП в Кемерово во всех регионах России проходят проверки в торгово-развлекательных центрах.