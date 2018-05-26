Жигарев о блокировке Telegram: «Кроме смеха и улыбки ничего ни у кого это не вызвало»

Попытка Роскомнадзора (РКН) отключить доступ пользователей к Telegram не вызвало ничего, кроме смеха и улыбок, и привело к росту числа подписчиков мессенджера. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

«Мы уже попытались отключить Telegram — и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, (ничего) ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Дурову. Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения» — цитирует Жигарева "Интерфакс".



Он также подчекнул, что все законодательные решения в России, которые регулируют новые технологии, должны быть направлены в первую очередь на привлечение инвесторов.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля.