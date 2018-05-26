Коммунальщики Кирова на месяц перекроют улицу Преображенскую
Коммунальщики Кирова перекроют улицу Преображенскую в связи с ремонтом водопровода. Ограничение движения будет действовать почти месяц.
Участок Преображенской от улицы Свободы до улицы Ленина будет перекрыт с 8:00 28 мая до 20:00 20 июня.
«Для жителей домов будет обеспечен проезд транспортных средств со стороны улицы Преображенской к дворовым территориям домов ежедневно утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 22:00», — говорится в сообщении Кировских коммунальных систем, опубликованном на сайте мэрии города.
Отмечается, что «Гордормостстрой» также заменит дорожное покрытие Преображенской на других участках.
ОбществоИнфраструктура Кировская область
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