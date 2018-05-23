Pencil Group вновь запускает онлайн-курс «SMM Результат»

Pencil Group вновь запускает онлайн-курс «SMM Результат», который начнется 5 июня и продлится до 28-го июня.

По итогам предыдущего курса выпустилось более 60 профессионалов в области SMM. Положительные отзывы и заявки на продолжение обучения привели к созданию новой версии курса.

Обновленный«SMM Результат» направлен, в первую очередь, на бизнес-аудиторию и бренды. Цель курса — повысить профессиональную квалификацию SMM-специалистов, научить их стратегически подходить к использованию социальных медиа, грамотно планировать и бюджетировать свою деятельность, правильно инвестировать в развитие SMM-стратегии.

Программа курса объединяет в себе самые актуальные тренды в сфере SMM и впечатляющий опыт авторов курса — топовых экспертов в вопросах продвижения брендов с помощью цифрового маркетинга и социальных сетей.

Преподавателями курса вновь станут:

Альберт Усманов — эксперт в области digital-маркетинга с опытом более 10 лет. Альберт руководил отделом по работе с социальными медиа в медиахолдинге «РИА Новости», отвечал за B2B-маркетинг во «ВКонтакте», а также был директором по цифровому маркетингу в «Сбербанке». Сейчас работает руководителем центра цифрового маркетинга в «Альфа-Банке».

Андрей Коняев — главный редактор издания N+1, основатель сообществ «Лентач», «Образовач». Работал шеф-редактором в «Ленте.ру». Консультант телеканала RTVi, директор по медиа в медиакомпании «Пикчер», ведущий научно-популярных программ.

В результате обучения каждый участник курса разработает свою SMM-стратегию и получит универсальные советы по ее реализации. Преподаватели расскажут, как определять цели и задачи SMM-стратегии бизнеса, анализировать свою ЦА, выбирать инструменты и сервисы для продвижения, анализировать работу в социальных сетях, определять бюджеты и KPI, планировать и адаптировать контент, делать отчеты и собирать аналитику, вписывать SMM-стратегию в маркетинговую стратегию компании.

Обучение продлится ровно 4 недели в формате вебинаров и будет доступно с любого устройства. Помимо лекций, участники курса получают возможность задавать вопросы напрямую преподавателям, а также получать экспертную оценку к выполненным заданиям.

Курс рассчитан на специалистов и руководителей по маркетингу, цифровому маркетингу, бренд-менеджменту, PR-коммуникациям и SMM, работающих в крупных российских и международных компаниях.

Записаться на курс и узнать подробности можно на сайте smm-resultat.ru

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