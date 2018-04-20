20 апр. 2018

Бизнес-бранч «Как благоустроить прибрежные территории Казани?»

Бизнес-бранч «Как благоустроить прибрежные территории Казани?»

20 апреля состоится бизнес-бранч на тему «Как благоустроить прибрежные территории Казани?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Какие способы использования прибрежных территорий оптимальны для городов-миллионников?
  • Есть ли компромисс между застройкой и сохранением экологии этих территорий?
  • Какие проекты по благоустройству территорий Казани в Ново-Савиновском районе можно считать самыми приемлемыми?
  • Предлагают ли застройщики комплексное решение для благоустройства не только жилого квартала, но и околоводных пространств?

Официальная площадка мероприятия:

Контакты

тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru

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