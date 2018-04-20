Бизнес-бранч «Как благоустроить прибрежные территории Казани?»

20 апреля состоится бизнес-бранч на тему «Как благоустроить прибрежные территории Казани?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
Тезисы встречи:
тел.: +7 (843) 222-90-72
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.