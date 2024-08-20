На литературный фестиваль в Казани с участием иностранных гостей выделили 15,3 млн рублей

Фото: Реальное время

На литературный фестиваль в Казани выделили 15,3 млн рублей. Заказчиком выступила Дирекция по конкурентной политике города. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

На фестивале организуют профессиональную фотосъемку и прямую трансляцию в течение всех четырех дней. В состав жюри войдут не менее шести известных деятелей российской культуры и литературы.

Проведут мастер-классы с участием писателей и представителей казанской литературной среды. Запланировано не менее 20 мероприятий длительностью от 40 минут каждое. Также ожидаются выступления российских звезд эстрады на премии «Звездный билет» и экскурсии по Казани.

Организаторы предоставят услуги переводчиков с иностранных языков стран БРИКС +, а также организуют трансфер из Москвы, КНР, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Сербии. Участников разместят в отеле, расположенном в центральной части города, не ниже 4-звездочного, в номере люкс.

Также запланирован приветственный ужин на 50 человек. Для передвижения предусмотрены автомобили бизнес- и представительского класса, выпущенные не ранее 2019 года, с водителем от компании-исполнителя.

Литературный фестиваль пройдет в следующих местах:

Национальная библиотека Республики Татарстан, ул. Пушкина, д. 86;

Казанская ратуша, ул. Карла Маркса, д. 33;

Дом-музей В. П. Аксенова, ул. Карла Маркса, д. 55;

библиотека «Сандугач», ул. Х. Мавлютова, д. 17Б;

редакция журнала «Казань», ул. Декабристов, д. 2;

Союз писателей Республики Татарстан, ул. Муштари, д. 14.

Напомним, с 29 июля по 3 августа в Альметьевске прошел фестиваль Karakuz Film, организатором которого выступила «Академия цифрового творчества». Кинофестиваль прошел сразу на нескольких площадках, на которых были представлены полнометражные и короткометражные фильмы, их обсуждение с режиссерами и кинокритиками, а также различные лекции, мастер-классы, квизы.



Дарья Пузикова