«Обыск в России — это всегда дополнительное средство устрашения»

Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад по обыскам за последние 3 года. Татарстан есть в списках

Правозащитники изучили 600 политически мотивированных обысков за последние 3 года. В целом выводы по этой процедуре неутешительные — за последние 10 лет обыску не только по политическим мотивам подверглось каждое 27-е жилище, при этом ежедневно в стране их происходит более 500. Подавляющее количество запросов на проведение обысков суд решает положительно. «Реальное время» изучило представленную статистику.

Количество обысков растет

Международная правозащитная группа «Агора» изучила данные по совершаемым обыскам, оказалось, что с каждым годом их становится все больше. За последние десять с половиной лет было получено 1 976 021 разрешение на проведение обыска или осмотра жилища, это 96,32% от общего количества запросов. При исследовании правозащитники опирались на данные судебного департамента при Верховном суде РФ. В результате, через внезапный и не всегда мотивированный приход чужих людей прошло каждое 27-е жилище в стране. Только 3% обращений не нашли поддержки в суде, и до них обыски никак не дошли. Специалистам остается только предполагать, почему это возможно.

— Мы искали эти решения, но их нет. Эти судебные решения не публикуются, такой обязанности, конечно, нет. Могу только предположить, что в этих чуть более 3% случаев судья разобрался и вынес объективное решение, — рассуждает правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Если в 2007 году суды удовлетворили 155 845 запросов на проведение обысков, то в 2016 году — уже 222 638. С каждым годом количество обращений и вместе с ними количество подтверждений со стороны судебных органов только растет. Общее количество запросов на проведение обысков за последние десять с небольшим лет выросло почти в два раза. В результате в стране сейчас ежедневно проходят более 500 обысков.

— Параллелей с другими странами мы не проводили, но, учитывая распространенность этих операций, можно говорить, что это довольно большое значение. При этом в почти 100% случаев без обысков не обходится при преступлениях, связанных с наркотиками, при расследовании экономических преступлений, — комментирует представитель международной правозащитной группы «Агора».

В Татарстане есть показательные случаи обысков

В исследовании правозащитники вспоминают, что в последнее время суды в среднем удовлетворяли 98,35% ходатайств об ограничении конституционных прав на тайну переписки, телефонных разговоров. Для экспертов становится очевидно, что неприкосновенности частной жизни в стране не существует даже формально. В отличие от жилых помещений для обыска и осмотра офисов, складов не нужны судебные разрешения. Сведения о них нигде не публикуются и, скорее всего, не учитываются.

Один из подобных случаев в Татарстане в «Агоре» посчитали достойным внимания, к тому же обыск проводился по политическим мотивам. В мае 2017 года в офисе управляющей компании «Райдэн» изымались документы и рабочие компьютеры. Эксперты это связывают с тем, что генеральным директором организации является руководитель отделения «Открытой России» по Татарстану Илья Новиков.

В отличие от жилых помещений для обыска и осмотра офисов, складов не нужны судебные разрешения. Фото 78.мвд.рф



Политические обыски представляют особый интерес для правозащитников, 600 наиболее серьезных случаев за 3 года по всей стране собрали в единую таблицу. Среди регионов оказался и Татарстан с тремя эпизодами. Октябрь 2016 года — обыски по 39 адресам и задержание семи человек, позже было заявлено, что в домах сторонников «Таблиги Джамаат» были найдены запрещенные книги и другая продукция со сведениями о ведении пропаганды агрессивного и нетрадиционного ислама. Март 2017 — в 30 домах мусульман проведены обыски, третий эпизод приходится на май 2017 года и компанию «Райдэн».

— Мы составили максимально репрезентативную выборку политических обысков по всей стране. Эпизод Татарстана с 39 обысками в один день — один из наиболее показательных в масштабах всей страны. Обыск — это всегда дополнительное средство устрашения. К таким способам прибегают в Крыму во время обысках в домах крымских татар. Есть внушительные эпизоды с сериями обысков в Ставрополе, Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане, на Кавказе. Но я бы не стал ранжировать количество случаев в зависимости от региона. Наоборот статистика показывает, что гражданин нигде не может чувствовать себя в безопасности, такое количество обысков и разрешений как призыв, что никому не следует расслабляться, — уверен Дамир Гайнутдинов.

При этом Крым в череде запоминающихся регионов по-настоящему стоит особняком. «Там всегда отрабатываются самые беспредельные и репрессивные практики устрашения», — считает правозащитник.

Специалисты даже составили наиболее распространенные элементы запугивания — раннее время обыска между 6 и 8 часами утра, использование спецсредств, насилия, угрозы, демонстрация оружия, обыски у родителей и других близких родственников, взлом дверей или вход через окна.