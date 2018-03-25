«Многие люди боятся выходить на катере на воду больше, чем на сутки, потому что рисков много»

Инструкция по применению: подводные камни яхтинга от Артема Когданина

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Артем Когданин, директор компании LEDEL, считает яхтинг особым стилем жизни, который позволяет посмотреть на свою систему ценностей под другим углом. Небольшая речная прогулка помогает вернуться на берег совсем другим человеком.

Предыстория

Не могу сказать, что интерес к водному транспорту возник внезапно, ведь все наши увлечения родом из детства. В юности, например, я занимался моделированием лодок, катеров. Еще тогда тема механизированного передвижения по воде показалась мне увлекательной. Изучать гидродинамику и принципы построения таких судов я начал лет с двенадцати.

Когда появилась возможность выйти за рамки моделирования, я купил свой первый водный транспорт — гидроцикл. Мне хотелось ухватить как можно больше теплых деньков в сезоне, и летом я постоянно возил его с собой на прицепе. При любой удобной возможности ехал туда, где мог спустить гидроцикл на воду. Но это не так просто, в Казани проблематично найти пологий склон, подходящий для спуска.

Так я прожил около трех сезонов, и устойчивое желание проводить больше времени на воде и не зависеть от капризов погоды только росло. Именно поэтому меня привлекал моторный, а не парусный яхтинг. Я задумался о покупке чего-то большего, чем гидроцикл. У меня появился катер, обычный, пятиметровый. Но радость от приобретения была недолгой. В первый же шторм стало ясно, что на этом катере далеко не уедешь, а погода в Казани меняется часто. Следующим приобретением стал уже восьмиметровый каютный катер.

С каждой покупкой транспортного средства познаешь и узнаешь что-то новое. Суда отличаются не только размерами, но и внутренним устройством, сложностью, особенностями управления. Яхтинг требует постоянного обучения, развития. Важно жить этим, чтобы получать удовольствие от процесса, а не просто передвигаться из одной точки в другую.

Как много времени занимает

По факту, живешь на воде летом. Образ жизни, взгляды на некоторые вещи меняются. То, что обычно имеет большое значение на суше, на воде становится абсолютно неважным. Увлечение яхтингом позволило мне пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи. Вода учит сдерживать бурю эмоций, приспосабливаться к обстоятельствам. Обычно, если на суше что-то не устраивает, можно просто уйти. На воде все иначе. Невозможно сиюминутно покинуть судно или взять паузу. А потому, когда ты находишься в несвойственной для человека среде, тебя накрывает волна впечатлений.

Эмоции очень сильные. Первая — это страх. Многие люди боятся выходить на воду больше, чем на сутки, потому что рисков много. Можно остаться без топлива, попасть в шторм, напороться на что-то под водой — шансов на это много, у нас очень сложная акватория.

Но это того стоит. На воде будто начинаешь жить заново. Это прекрасная возможность получить новые впечатления прямо «под боком». Одна из интереснейших особенностей яхтинга — другое восприятие времени. Стоит после тяжелого рабочего дня на час-полтора выйти на яхте, по возвращении ощущаешь, будто тебя не было неделю. Вода делает все проблемы менее значимыми, тут приоритеты и ценности другие. Возвращаешься, как с другой планеты.

Подводные камни

Управлять моторным водным транспортом достаточно просто. Сложности чаще возникают на этапе швартовки. И со сменой судна приходится заново привыкать к габаритам, его специфике. Здесь и множество нюансов, связанных с погодой, направлением ветра. Все действия должны быть точными и быстрыми, ведь, в отличие от машины, яхту нельзя остановить полностью. Первое время, находясь за штурвалом, очень сильно нервничаешь. Случаются и критические ситуации, поэтому важно знать устройство судна, понимать, как все работает.

Следующий момент, сопряженный со стрессом, — сложные метеорологические условия. У меня были ситуации, когда мы выходили в идеальную солнечную погоду, проходили буквально 40 км и внезапно поднимался шквалистый ветер, начинался шторм. Важно сохранять самообладание, справляясь со стихией. Пассажирам нужно чувствовать, что ты контролируешь ситуацию. Ответственность за других людей гораздо больше, чем ответственность за свою жизнь. И это уже совсем другой уровень познания собственных страхов. Здесь и кроется основная причина моей привязанности к моторным яхтам — я узнаю себя нового.

Яхтинг на моторных судах для новичков

У нас в стране яхтинг не особо популярен из-за климатических условий. Сезон длится всего четыре месяца (с конца мая до конца сентября). Инфраструктура недостаточно развита, поэтому отбуксировать, поднять и обслужить большое судно при поломке проблематично.

Радует, что постепенно культура отдыха на воде начинает возрождаться, появляются хорошие яхт-клубы. И на этом витке развития крайне важна сознательность людей.

Акватория постоянно патрулируется. Количество транспорта небольшое, проверяют всех досконально, поэтому документы должны быть в порядке. Тем более все требования — это не формальность, а жизненно важная необходимость.

Для управления моторным водным транспортом нужны специальные права. Не лишним будет научиться читать карты, понимать устройство судна и знаки, уметь отслеживать уровень воды. Всегда должны быть два-три экстренных телефонных номера, по которым можно позвонить, если нужна будет помощь на воде.

Особой физической подготовки яхтинг не требует. Но первое время устаешь сильно, это из-за того, что судно постоянно качается и приходится балансировать, стараясь держать равновесие.

Сколько стоит

Здесь мы снова упираемся в особенности климата. Пластиковые суда не могут храниться на льду. Хранение, обслуживание, консервация — это дополнительные расходы. И чем больше судно, тем выше затраты. Яхты больше 18 м, которые проблематично хранить в холоде, и вовсе перегоняют на зиму в «теплые края».

Небольшая моторная лодка — не слишком дорогое удовольствие. Обойдется примерно в 300 тыс. рублей. Членства в яхт-клубе не требует, достаточно гаража для хранения и прицепа для транспортировки. Из затрат — только расходы на бензин. Можно и вовсе купить подержанный катер или собрать самому. Как в детстве.

Что дальше

Когда живешь яхтингом, не покидает желание изведать что-то новое. Появляется азарт, хочется не просто плыть по течению (во всех смыслах), а проверить себя на прочность. Сейчас моя цель — пройти до Черного моря. Хочется изучить все нюансы самостоятельно, потому что хождение по морю отличается от хождения по реке. Времени такое путешествие займет не очень много, ведь яхта идет круглосуточно. На больших судах есть авторулевой, он держит курс. На среднем ходу за двое суток можно пересечь все Черное море.