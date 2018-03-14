На образовательном форуме «Науруз» вспомнят Чернобыль

В конце мая в Казани пройдет образовательный форум «Науруз», число его участников, как полагают организаторы, приблизится к 300. Помимо семинаров и тренингов, он включает в себя и показ неоднозначного спектакля «Чернобыльский идиот» в постановке колумбийского режиссера. Подробнее в материале «Реального времени».

Шесть секций на шести площадках

Напомним, что театрально-образовательный форум «Науруз» чередуется с проведением в Казани одноименного фестиваля театров тюркоязычных стран, оба мероприятия проводятся на базе Камаловского театра и финансируются минкультами РФ и РТ, а так же Союзами театральных деятелей России и Республики Татарстан. В этом году театрально-образовательный форум юбилейный — он проходит пятый раз.

«В этом году тема форума «Спектакль как текст. Музыка как текст спектакля. Текст художника — образ–спектакля». Для работы выбрано известное произведение Кул Гали «Кысса-и Йусуф», с ним будут работать участники форума», — пояснил на пресс-конференции в «Татар-информ», посвященной предстоящему форуму «Науруз», Фарид Бикчантаев, художественный руководитель форума, главный режиссер Камаловского театра, председатель СТД РТ.





«В этом году тема форума «Спектакль как текст. Музыка как текст спектакля. Текст художника — образ–спектакля», — пояснил Фарид Бикчантаев. Фото Романа Хасаева



На форуме будет работать шесть секций, причем, не только по актерскому мастерству, режиссуре и сценографии, но и по театральной экономике, законодательству, менеджменту, театральной критике, специфике работы завлитов. Среди педагогов, которые приедут на международный театрально-образовательный форум, например, известный театральный педагог из Германии Юрий Альшиц, композитор Александр Маноцков, театральный критик Алена Карась и другие.



Секции будут работать в Камаловском театре, в аудиториях КФУ, в Доме актера. Планируется, что по итогам некоторых секций в финале будут проведены показы результатов работ. Заявки на участие в форуме сейчас активно поступают на сайт Камаловского театра, их уже прислали из Казахстана, Башкортостана, Алтайского края и, конечно, из театров РТ.

По словам директора Камаловского театра Ильфира Якупова, который одновременно является и директором форума «Науруз», в этом году в Казань съедутся около 300 участников, для которых опыт, приобретенный на «Наурузе», будет очень ценным. Стоит отметить, что в России нет аналогов казанскому «Наурузу», последний раз похожий образовательный форум поводился СТД РФ почти 10 лет назад.

По словам Ильфира Якупова, в этом году в Казань съедутся около 300 участников. Фото Максима Платонова

Чернобыль Льва Мышкина

30 и 31 мая, два вечера подряд, на «Наурузе» можно будет посмотреть спектакль почетного гостя форума — колумбийского режиссера Алехандро Гонзалеса Пуче «Чернобыльский идиот». Постановщик знаком казанским театралам — несколько лет назад он поставил на сцене Камаловского театра спектакль по пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон».

В основе «Чернобыльского идиота» два, казалось бы, несовместимых литературных произведения — «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич и «Идиот» Достоевского. Кроме этого, есть и реальные монологи людей, которые пережили чернобыльскую трагедию. По сюжету, князь Лев Мышкин и другие персонажи Достоевского оказываются в зоне Чернобыля.

Чернобыль присутствует в спектакле в нескольких ипостасях — зона отчуждения, зона героизма, зона трагедии. События в том городке отчасти повлияли и на будущий развал СССР. И вот в такое место в поисках родственников приезжает князь Лев Мышкин.

В основе «Чернобыльского идиота» — «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич и «Идиот» Достоевского. Фото kamalteatr.ru

Уже сейчас в кассах Камаловского театра можно купить билеты на «Чернобыльского идиота», их цена от 250 до 650 рублей. Что касается других спектаклей, то во время форума его участники смогут посмотреть все последние премьеры Камаловского театра.