Александр Хуруджи: «Я потерял бизнес на 2 миллиарда рублей, когда находился в тюрьме»

Фото: Олег Тихонов

До последнего времени, а именно до ареста скандального застройщика ФОНа Анатолия Ливады, татарстанцы не подозревали о существовании такого человека как омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения. Сам Александр Хуруджи предпочитает себя называть короче — федеральный омбудсмен по стражам.

Самые важные, по мнению редакции и автора проекта, детали интервью вы можете не только услышать, но и прочитать.



— Не пытайтесь подготовить все возможные и невозможные требования при проверках, так как каждый день «прилетает» новый закон, нормативный акт, про который предприниматель просто не знает.



— Для меня защита бизнеса — это общественная нагрузка. Я как никто другой понимаю, что такое оказаться под преследованием, так как сам 9 месяцев находился в тюрьме. И первый, кто за последнее время, был оправдан у меня на родине, в Ростовской области.

— Понять уровень беспредела можно только тогда, когда сам со всем столкнешься. Я потерял бизнес на 2 миллиарда рублей, в то время, когда находился в тюрьме. Мне принадлежала электросетевая компания и строительный бизнес.

— Сейчас преследуют по всей России не только крупный, средний бизнес, но и малый и даже микробизнес. У нас даже есть 5 конкретных случаев преследования микробизнеса. В основном так устраняют конкурентов, создав «головняки».

— Все, кто получал субсидии и пользовался государственной поддержкой, просьба внимательно подходить к документам и не давать поводов, чтобы Вас «зацепили».

— Если все вернуть назад, я бы все прошел заново. У меня был выбор – давать взятку, либо пойти на принцип и за все выигранные суды получить уголовное преследование.

— Я не ожидал, что это может произойти со мной. Выхожу из самолета с другими пассажирами, смотрю, нас везут куда-то не туда, и понимаю, что что-то здесь не так. Нас начинают выпускать, проверяя паспорт. И я спросил, не меня ли случайно ищете, а мне в ответ, да как раз Вы и нужны.

— Мне были озвучены разные предложения: от 100 миллионов и валить из страны. Система была такая: пока ты не платишь, с тобой не рассчитывается «головная» компания.

— Владимир Путин в курсе моей ситуации. Именно он поставил 5 восклицательных знаков. Именно после его вмешательства мне была изменена мера пресечения.



— Раньше я жил по таким принципам, как в законе написано: это можно, а это нельзя. Но сейчас, когда ты приходишь в суд и тебе выносят промежуточное решение, ты сталкиваешься с внутренними убеждениями следователя.



— После того, что я пережил, есть желание собрать вещи и куда-нибудь улететь.





Айрат Сунгатуллин