«Официальному Татарстану» обновили дизайн и разрешили хранить информацию лишь год

Первыми изменились сайты президента и правительства республики

Фото: Тимур Рахматуллин

Серьезные изменения будут внесены в структуру сайтов министерств и ведомств, входящих в «Официальный Татарстан», — их дизайн и юзабилити будут поэтапно трансформироваться в течение 2018 года. При этом в общей массе изменений особенно любопытным представляется то, как администраторы будут решать судьбу «просроченных» данных — теперь устаревшие материалы будут удаляться по истечении года. «Реальное время» выяснило, вызвано ли данное решение нехваткой мощностей, во сколько может обходиться хранение такого объема данных и каких затрат потребует изменение информационной структуры.

«В России творится полный бардак в работе с сайтами»



На прошедшей накануне итоговой коллегии Министерства информатизации и связи Татарстана глава ведомства Роман Шайхутдинов сообщил, что в 2018 году Минсвязи РТ предстоит существенно переформатировать сайты, входящие в структуру «Официальный Татарстан». Особых подробностей во время своего выступления министр не сообщил, однако в распоряжении редакции «Реального времени» оказались новые методические рекомендации для администраторов официальных сайтов РТ, которые раскрывают суть грядущих изменений.

Новый формат предполагает «более доступное для понимания жителями республики представление о деятельности тех или иных ведомств». Планируется улучшить качество фото- и видеоматериалов, сократятся объемы текстов и размеры заголовков, а всевозможные подразделы будут приведены в порядок, сайты адаптируются под экраны мобильных телефонов, а упаковано все это будет в минималистичный дизайн.

Отметим, что информация о грядущих трансформациях в «Официальном Татарстане» появилась на фоне стартовавшего в правительстве РФ обсуждения реорганизации системы официальных сайтов федерального уровня: новая концепция развития предусматривает закрытие ведомственных порталов с низкой посещаемостью, а также перевод сервисов на единый ресурс gov.ru. Как отметил руководитель IT-компании «Top» Ленар Мухаметзянов, на данный момент в России «творится полный бардак в работе с сайтами»: «Любое ФГУП или какие-то другие органы хотят иметь свою страничку в интернете, но зачастую делают ее на каком-нибудь левом хостинге, из-за чего все тормозит и не работает. На мой взгляд, оптимизация этих процессов — правильное решение».

Роман Шайхутдинов сообщил, что в 2018 году Минсвязи РТ предстоит существенно переформатировать сайты, входящие в структуру «Официальный Татарстан». Фото mic.tatarstan.ru

В пресс-службе Минсвязи РТ «Реальному времени» сообщили, что решение республиканских властей о преобразовании «Официального Татарстана» не связано с инициативой федерального правительства. Более того, официальные порталы в Татарстане были унифицированы еще в 2005 году, а упразднение сайтов органов государственной власти и вовсе «не представляется реальным»: «Работа по изменению дизайна официальных сайтов начата потому, что текущий дизайн устарел и перестал отвечать современным требованиям к представлению информации в сети интернет. Сайты должны одинаково хорошо отображаться на всех видах мобильных устройств (что предполагает существенное изменение формата подачи информации), информация должна быть лаконичной, наглядной, фотографии крупными, а структура более простой».

«Не думаю, что наша республика не может себе этого позволить»

В новых методических рекомендациях также сообщается, что теперь информация, потерявшая актуальность, будет удаляться с сайтов. Срок актуализации данных будет составлять всего один год, и по истечении данного периода страницы с просроченными материалами будут автоматически скрываться, а в системе администрирования будет отображаться соответствующее предупреждение. Можно предположить, что решение о «зачистке» было вызвано нехваткой мощностей, однако и Минсвязи РТ, и опрошенные эксперты заявляют, что ресурсов на хранение данных со всех 248 официальных сайтов, входящих в информационную систему «Официальный Татарстан», у республики достаточно.

— Учитывая, что большинство сайтов ведомств не хранят никакого особого функционала (только новости, фотографии и тому подобное), при современных способах хранения данных, даже если все это копится на протяжении 10 лет, никаких проблем быть не должно, — считает Ленар Мухаметзянов. — У нас был опыт: мы закинули 50 сайтов на один физический сервер. Там было всего шесть дисков по 10 терабайт, и при этом сайты были немаленькие. Исходя из этого, могу предположить, что республиканские сайты можно распределить на 4—5 серверов. Не думаю, что наша республика не может себе этого позволить.

Схожего мнения придерживается и создатель платформы HalalGuide Айрат Касимов: «В принципе, на это требуется не так много мощностей, если мы не говорим про видеоконтент. Фото и тексты занимают очень мало места. Думаю, для республики или для государства это нельзя назвать чем-то непосильным. Для сравнения, у нас самих есть порядка 15 сайтов, и мы не занимаем, наверное, и 10% тех мощностей, что у нас есть».

Айрат Касимов: «В принципе, на это требуется не так много мощностей, если мы не говорим про видеоконтент. Фото и тексты занимают очень мало места. Думаю, для республики или для государства это нельзя назвать чем-то непосильным». Фото incrussia.ru



— Серверов и мощностей достаточно. <…> Пункт рекомендаций об удалении материалов введен в первую очередь с целью дисциплинирования работы администраторов сайтов, поскольку в результате проведенного анализа содержимого сайтов было выявлено наличие устаревших файлов и материалов. Мы считаем это недопустимым, — говорится в официальном ответе Минсвязи РТ. — При этом в методических рекомендациях оговаривается, что устаревшая информация должна будет либо удаляться, либо самостоятельно перемещаться ответственным администратором в специальный раздел сайта под названием «Архив».

«Хранение данных 248 сайтов обойдется примерно в 30 млн рублей»

По оценке Мухаметзянова, хранение данных 248 сайтов может обойтись примерно в 30 млн рублей: «Сервер, о котором я говорил ранее, стоит 3 млн рублей без всяких наценок. Умножьте это количество на пять и получите необходимую сумму. Если мы добавим к этому расходы на «подтягивание шурупчиков», то получим максимальную сумму в 30 млн рублей. Сразу уточню, 30 миллионов — это «потолок».

Также своим мнением о предполагаемых затратах на содержание инфраструктуры «Официального Татарстана» поделился бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг: «Сами тексты занимают на порядок меньше места, чем фотографии. Без точных данных сложно оценить, но средний размер текста новости не превышает 10—20 килобайт, размер фотографии в интернете, если не говорить об оригиналах, 200—500 Кб. Если исходить из того, что средний размер страницы в интернете не должен быть сильно больше одного мегабайта, и предположить, что каждый из 248 сайтов публиковал по пять новостей в день ежедневно на протяжении последних десяти лет, получится грубая оценка порядка 4,5 Тб.

Для хранения такого объема данных достаточно одного диска ценой 15—20 тысяч рублей. С учетом необходимости создания резервной копии, размещения сервера в дата-центре, прочих накладных расходов, цена, конечно, вырастет. Но на практике эти 248 сайтов наверняка находятся на разных серверах, и на большинстве из них, скорее всего, никаких проблем со свободным местом нет. А в остальных случаях все решается грамотным и своевременным планированием необходимой модернизации оборудования. Я уверен, что необходимость хранить этот архив новостей и фотоотчетов не может сколько-нибудь заметно отразиться на соответствующем бюджете Татарстана».

На данный момент концепт нового формата уже разработан и, более того, применен на нескольких сайтах — проведено обновление порталов президента Республики Татарстан, правительства и министерства связи



Первыми на новый дизайн перевели сайты президента и правительства РТ

В министерстве ушли от прямого ответа на вопрос «Реального времени» о том, каких денег потребует изменение информационной структуры: «Работы проводятся в рамках средств, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан».

Отметим, что общее финансирование этой программы, судя по соответствующему документу на сайте Минсвязи РТ, составит в 2018 году 2,4 млрд рублей (всего в 2014—2020 годах — 18,6 млрд рублей).

На данный момент концепт нового формата уже разработан и, более того, применен на нескольких сайтах — в понедельник было проведено обновление порталов президента Республики Татарстан, правительства и министерства связи. Изменения затронули стилистику (она стала минималистичной) и порядок отображения информации.

— Содержимое будет актуализировано, но существенно не изменится, так как во многом диктуется требованиями федерального законодательства. Сайты станут адаптивными — будут автоматически подстраиваться под экраны мобильных устройств, — сообщили в пресс-службе Минсвязи РТ.