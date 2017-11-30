«МегаФон» увеличил пропускную способность опорной сети передачи данных в 10 раз

За последние два года ежемесячный объем потребления интернет-трафика вырос почти в четыре раза. Чтобы удовлетворить спрос абонентов, компания постоянно инвестирует в развитие инфраструктуры. В прошлом году оператор инвестировал в развитие сети в зоне Закамья, в этом году — в Казани.

Пользователи из смс-переписок переместились в мессенджеры и социальные сети — за два последних года ежемесячное потребление интернет-трафика выросло почти в четыре раза. Специалисты «МегаФона» объясняют это развитием сетей 3G/4G и быстрым распространением гаджетов, которые поддерживают данные стандарты связи. Чтобы расширить зону предоставления услуг передачи данных сотовый оператор вкладывает средства в развитие инфраструктуры. В 2016 году «МегаФон» сделал акцент на Набережные Челны — там удвоили число базовых станций, что позволило на 30% увеличить зону приема, увеличить надежность соединения и сократить количество обрывов связи.

За два последних года ежемесячное потребление интернет-трафика выросло почти в четыре раза



В этом году внимание сосредоточено на Казани. Для улучшения покрытия сетей 3G в районах города с плотной застройкой запустили новые базовые станции. Все базовые станции оператора, соединенные волоконно-оптическими линиями связи, модернизированы таким образом, что транспортная способность сети увеличилась с 1 до 10 Гбит в секунду. Это стало финальным шагом на пути к самому быстрому интернету для конечного пользователя. Теперь мобильным интернетом может пользоваться большее число абонентов. Причем ограничений в объемах трафика на сети нет — можно комфортно смотреть фильмы онлайн или играть в игры с качественной графикой. Современные тарифные планы линейки «Включайся» дают возможность потреблять больший объем интернет-трафика. «Решить в короткие сроки задачу увеличения пропускной способности сети нам помогают новые технологии. Одной из последних внедрена технология IPBH (Internet Protocol Backhaul). Она подразумевает, что каждая базовая станция, подключенная по оптоволокну, теперь оборудована небольшим модулем, расширяющим пропускную способность оборудования в 10 раз. Используя инновационные подходы, мы обеспечиваем опережающее развитие сети и готовность к обслуживанию постоянно увеличивающегося трафика», — объяснил директор компании «МегаФон» в Татарстане Андрей Золотарев.

Традиционные звонки по-прежнему востребованы абонентами, поэтому «МегаФон» управляет сетью и с учетом их интересов. В 2016 году завершился масштабный проект обновления сети 2G на всей территории региона. 100 процентов ранее работавшего оборудования заменено на современное. Теперь все оборудование в сети «МегаФон» выпущено единым поставщиком и действует на одном программном обеспечении. Благодаря этому смартфоны и планшеты бесшовно переходят из одного стандарта в другой. После модернизации пользователи также отмечают, что зарядка на мобильных устройствах держится дольше.





Все оборудование в сети «МегаФон» выпущено единым поставщиком и действует на одном программном обеспечении. Благодаря этому смартфоны и планшеты бесшовно переходят из одного стандарта в другой

«Будучи выбранным НЦИ поставщиком инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018, «МегаФон» непрерывно ведет работу по подготовке сети в городах, принимающих матчи. Несмотря на большой объем работы, проведенной в Казани, мы продолжаем устранять «белые пятна», настраивать и оптимизировать сеть, наращивать протяженность волоконно-оптических линий и внедрять самые современные технологии. Уверен, это позволит нам обеспечить гостей мундиаля надежной связью и быстрым интернетом», — поделился планами Андрей Золотарев.

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