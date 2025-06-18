Между принцем Датским и беженкой Ио: в Казани идет спецпрограмма XI театральной олимпиады

Спектакль о жрице богини Геры неожиданно стал невероятно актуален

Аглая Паппа. Фото: предоставлено пресс-службой Камаловского театра

В Казани в рамках фестиваля «Науруз» продолжают показывать спектакли специальной программы XI театральной олимпиады. Программа стартовала с выступления театра кукол из ЮАР и «Гамлета». А Камаловский театр в эти дни принимает «Ио» (16+) греческого театра «Аттис», основанного председателем Международного комитета театральной олимпиады Теодоросом Терзопулосом.

Сколько Гамлетов ты видишь?

Терзопулос учился в Афинах, Берлине, руководил Школой драмы Государственного театра Северной Греции и Международным собранием античной драмы в Дельфах. В этом же городе он основал в 1985 году театральную группу «Аттис», а в 1994-м стал председателем Международного комитета Театральной олимпиады.

В данном случае олимпиады — это междисциплинарные, мультикультурные театральные фестивали, которые показывают разнообразие традиций сцены. Впервые такую олимпиаду провели в Дельфах и посвятили трагедии. В 2001-м она проходила в Москве под девизом «Театр для людей». В 2023-м ее организовали в Будапеште.

В Казани в рамках фестиваля «Науруз» решили показать спецпрограмму Олимпиады. Начали с театра кукол из Южной Африки Janni Younge Productions, который показал «Гамлета».

Джанни Янг. предоставлено пресс-службой театра Камала

— В нашем спектакле Гамлет задается вопросами цели жизни и выбора. Через анимированных кукол мы показываем всю хрупкость человеческого существования, — отметила режиссер Джанни Янг.

В «Гамлете» играют куклы с большими головами и в просторных накидках, в основном из мешковины. Ими управляют, как правило, по два актера, причем прямо в процессе они могут переходить от куклы к кукле. А тень отца Гамлета, вообще, держат пять человек, хотя в этом спектакле, кажется, еще больше теней.

В какой-то момент реплики Гамлета начинают разделяться между актерами, демонстрируя его сомнения, поиск истины. А потом один из «Гамлетов» может отделиться от персонажа и обратиться к такой же «Офелии». По сути, минимальными способами актеры демонстрируют основные болевые точки спектакля и выносят на первый план текст (спектакль играют на английском языке, переводчик озвучивал вариант перевода Бориса Пастернака).

Художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев после показа высказался, что вновь убедился в том, что самый сложный жанр в театральном искусстве — театр кукол, которому подвластно все.

Гамлет и один из его исполнителей. предоставлено пресс-службой театра Камала

«Более 50 лет меня с Россией многое связывает»

В 1993-м Терзопулос поставил в Театре на Таганке «Квартет» Хайнера Мюллера с Аллой Демидовой и Дмитрием Певцовым. В Александринке он ставил пьесы «Царь Эдип» Софокла, «Конец игры» Беккета и «Мамаша Кураж и ее дети» Брехта. В Перми — оперу «Носферату» (либретто — Димитрис Яламас). В Электротеатре Станиславского — «Вакханок» Еврипида. А в Центре Мейерхольда с режиссерами из стран бывшего Советского Союза — «Персов» Эсхила.

Так что Терзопулос справедливо начал свою речь в Казани с фразы:

— Более 50 лет меня с Россией многое связывает, — после объяснив, — Россия и русская культура — для меня вторая родина. И когда я говорю о России, я имею в виду не только русскоязычную культуру, а в более широком плане — культуру этой страны.

Также Терзопулос указал, что знаком с татарской культурой, которая заинтересовала его много лет назад. В спектакле «Ио» он играет роль рассказчика, а заглавная роль принадлежит Аглае Паппа.

Как объяснил Терзопулос, текст пьесы основан на древней истории из мифологии об Ио и Прометее. Жрицу богини Геры полюбил верховный бог Зевс, который превратил ее в корову, чтобы скрыть измену от жены Геры, которая отомстила, заставив Ио скитаться по всему свету.

— Ио — архетип беженца, подвергшегося насилию — говорит Терзопулос. — На Кавказе она встречает Прометея, который сообщает ей, в каких странах она окажется и очерчивает географию мира. Текст написала Этель Аднан. Это прекрасная сирийская поэтесса и художница. Она работала в Ливане и США, где погрузилась в 1960-е годы, в феминистическое движение. 30 лет назад я пригласил ее в Дельфы.

Терзопулос работал над трилогией о Прометее и предложил Аднан написать третью часть, а она сфокусировалась на скитаниях Ио.

Гермес и Ио на амфоре 540—530 годов до н. э. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

История палестинской беженки

— В Ио воплощаются истории гонимого Востока, она из Палестины. Это образ гонимой женщины Востока, — объяснил Терзопулос. — У Этель Аднан она одна из жертв бомбардировки. Она пересекает Средиземноморье, чтобы рассказать нам свою историю. Никто не ожидал, насколько актуальным сейчас станет текст. Он поэтичен, уникален. Безусловно, Ио рассказывает нам свою историю нереалистичным способом. Она находится в трансцендентном состоянии. Я бы сказал, что это не спектакль, а больше перформанс-лекция с потрясающей игрой Аглаи. А я немного поддерживаю историю, рассказывая и обобщая ее.

— Когда мы начали работу над спектаклем, режиссер сказал мне: слезы — это наивысшая степень противостояния сегодняшнему времени, имея в виду глубокое потрясение женщины, — дополнила его Аглая Паппа.

— Мое сосуществование с господином Терзопулосом на одной сцене — это особенный момент для меня, — добавила актриса. — Он для меня не только режиссер. Когда два человека находятся на одной сцене — это особенный момент для обоих. Он характеризует это так: мы являемся метрономом друг для друга.

— Это глубинное потрясение, — отметил Терзопулос. — Слезы здесь иные, они сильно отличаются от византийских поверхностных слез, которые мы показываем и забываем.

Актер в спектакле не обращается к зрителю, он рассказывает историю, через зрителя обращаясь к богу, добавил режиссер: «Актер здесь, но он еще где-то там. Он присутствует и отсутствует одновременно». Журналисты тут же спросили, а где же тогда находится зритель?

— Зрителю отводится срединная роль — между актером и богом, — ответил греческий классик.