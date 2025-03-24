Эльмира Зарипова: «Каждому безработному мы можем предложить до 10 рабочих мест»

Министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана — о дефиците рабочей силы, гонке зарплат, бесплатном переобучении и приемных семьях для одиноких стариков

Фото: Динар Фатыхов

Безработица в Татарстане остается на рекордно низком уровне, сильнее всех нуждаются в кадрах промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера и строительство. Гонка зарплат приостанавливается, работодатели обращают внимание на гуманизацию взаимоотношений с сотрудниками. В рамках нацпроекта «Кадры» гражданам доступны 360 бесплатных программ переобучения — 85% из тех, кто их прошли в 2024 году, успешно трудоустроены. В республике растет уровень жизни. Но есть серьезный демографический вызов — к 2030 году в отдельных муниципалитетах каждый третий житель будет пожилым, и это заставляет власти развивать программы долговременного ухода за людьми «серебряного возраста». Об этом и о многом другом «Реальному времени» рассказала министр труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Бесконечная гонка зарплат —возможность привлечь человека в моменте. Но каковы его дальнейшие перспективы?»

— В январе, когда подводили итоги работы министерства, прозвучало, что Татарстан в лидерах по самому низкому уровню безработицы в России. На каждого безработного приходится по 11 вакансий. В каких отраслях сегодня самый большой кадровый голод?

— Действительно, мы сегодня по всей стране наблюдаем дефицит рабочей силы. Притом что в республике очень высокий уровень занятости — около 62% от общего количества рабочей силы — мы видим, что наибольший дефицит испытывает отрасль промышленности. В ней не хватает около 10 тысяч сотрудников. Не хватает персонала в бюджетном секторе (здравоохранение, образование, культура, социальная защита). Порядка 3 тысяч вакансий приходится на отрасль бюджетной и социальной сферы. Традиционно большую потребность испытывали транспорт (около 2 000 вакансий) и строительство. Сейчас, в сравнении с зимними месяцами, возросла потребность в кадрах в отрасли сельского хозяйства.

Общая потребность в кадрах в республике составляет порядка 34 — 35 тысяч сотрудников, именно столько вакансий у нас сегодня предлагается. На учете в Центрах занятости состоят около 3 тысяч безработных граждан. Поэтому мы и говорим, что каждому безработному мы можем предложить до 10 рабочих мест. Главное — чтобы была мотивация.

— Работодатели стараются привлечь сотрудников, главный прием — гонка зарплат. Насколько эффективен этот инструмент? Можно ли бесконечно взвинчивать зарплаты?

— Я прочла мнение экспертов, которые в отношении заработных плат говорят: «Дерево не может расти вечно». Бесконечная гонка зарплат — да, это возможность привлечь человека в моменте. Но каковы его дальнейшие перспективы? Сейчас мы видим, что у курьеров зарплата выше, чем у специалистов с высшим образованием. Наверное, молодой человек, которому нужны деньги здесь и сейчас, согласится на такую работу и пойдет зарабатывать. Но бесконечно переманивать персонал путем повышения зарплаты невозможно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работа — это то, что должно стать делом твоей жизни. А когда мы говорим о работе курьером — это все-таки вид занятости для студентов и для тех, кому нужен быстрый заработок

И сегодня крупные работодатели это понимают. Мы сейчас видим, что в промышленном секторе эта гонка приостанавливается. Ведь работа — это не только заработная плата, но для многих еще и желание самореализоваться в профессии, которой они обучались. Работа — это то, что должно стать делом твоей жизни. А когда мы говорим о работе курьером — это все-таки вид занятости для студентов и для тех, кому нужен быстрый заработок. Но не то, что связано с серьезными карьерными перспективами и самореализацией в профессии.

Кроме того, мы не должны забывать, что работа в таких службах — это зачастую гражданско-правовой договор. Значит, в качестве самозанятого человек отдает в качестве налога 6% от суммы полученного дохода. Но нет социальных гарантий: фиксированной заработной платы, больничных, отпускных и страховых пенсионных отчислений. Человек, выбирая этот путь, должен понимать, что это — не те трудовые отношения, под которыми мы понимаем социальные гарантии и ответственность работодателя, а, скорее, возможность подзаработать. И именно так такая работа должна рассматриваться. Ведь курьер должен сам откладывать деньги на свое будущее пенсионное обеспечение.

«Сопричастность к большому великому делу — это значимо для людей»

— Сейчас многие предприятия делают упор на корпоративное единение, спорт, возможности творчества и тому подобное. Это влияет на возможность закрепления специалистов? Может быть, есть примеры татарстанских компаний, особенно в этом активных?

— Сегодня и крупные, и небольшие работодатели говорят о командообразовании. О том, что формируется не просто некий трудовой коллектив, где работодатель выплачивает зарплату, а работник исполняет свои обязательства. Это еще и место, где мы проводим большую часть времени. Здесь важно проявить себя не только в работе. Поэтому работодатели проводят конкурсы, где люди могут проявить свои творческие и спортивные таланты и почувствовать себя сопричастным к коллективу, который делает большое дело. Например, выпускает 2,5-миллионный КАМАЗ. Или добывает миллионную тонну нефти.

Вот тогда ты сможешь рассказать детям и внукам, что ты работал на таком предприятии. Что ты ковал щит Родины, работая на вертолетном заводе или на авиационном. На самолетах, в которых есть частичка твоего труда, летают люди. Или тот хлеб, который ты испек, каждый день на столах у татарстанцев. Вот это все — сопричастность к большому великому делу. Это значимо для людей. Поэтому конкурсы «Безнен Заман» (конкурс творчества среди работающей молодежи), спортивные соревнования — все работает на это. В этом кроется и определенная гуманизация отношений между работником и работодателем.

В республике развивается промышленный туризм — экскурсии на предприятия. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Многие предприятия становятся открытыми для населения и, в частности, для молодежи. Проводят экскурсии школьникам и студентам. Насколько активна эта волна у нас в республике?

— Появилось понятие «промышленный туризм», когда ты можешь поехать на предприятие, и тебе не просто экскурсию покажут, но и расскажут, как добывается нефть, как собирают КАМАЗ, что такое конвейер, как вырабатывается электричество, что такое большое производство. И в сельском хозяйстве — ты можешь не просто приехать к фермеру посмотреть на корову, но и лично поучаствовать в каких-то процессах и узнать, как на твоем столе появляется хлеб, от колоска до каравая. Для детей это возможность узнать мир профессии, некая профориентационная составляющая.

А вот студентов часто приглашают на такие экскурсии вместе с родителями. Почему? Потому что родители, направляя своего ребенка в определенное учебное заведение, формируют его трудовую траекторию. И зачастую участие родителей в таких экскурсиях — возможность узнать, в каких условиях ребенок будет работать. Такие промышленные экскурсии отвечают на многие вопросы и позволяют увидеть профессию изнутри.

«Целевое обучение приведет в баланс систему образования и реальную потребность работодателей»

— Целевое обучение: что сегодня подразумевается под этим понятием?

— Это инструмент, позволяющий готовить кадры под заказ работодателя. Заключается договор между абитуриентом, работодателем и учебным заведением. В обмен работодатель получает специалиста, а абитуриент с самого начала понимает, где он будет работать по окончании учебы, какая будет зарплата, рабочее место, преференции и условия труда. Работодатель на период обучения может предоставлять и стипендию, право прохождения практики и стажировки. Обязанность студента — по окончании учебы нужно будет отработать на предприятии 3 — 5 лет. Для работодателя это — гарантия того, что он получит кадры необходимой квалификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всё это позволит выстроить систему профессионального образования в соответствии с реальной потребностью



В ближайшее время начнется подача заявок на установление квоты на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в вузах на прием на 2026/2027 учебный год. Работодатель заполняет заявку на квоту в определенный вуз на подготовку конкретных специалистов в заданном количестве. Заполнение заявок идет на платформе «Работа в России». Это открытый, прозрачный процесс. Система образования таким образом видит: где ищут специалистов? На какие специальности работодатели больше всего подали заявок?

Это очень важный процесс для работодателя. Эта система должна привести в баланс систему образования и реальную потребность работодателей в кадрах через это квотирование, через целевое обучение. Система образования увидит, по каким специальностям больше потребность, а на какие, возможно, квот и не заявляется. Соответственно, принимаются управленческие решения: возможно, нужно сократить объем подготовки специалистов по этим направлениям. И наоборот. Всё это позволит выстроить систему профессионального образования в соответствии с реальной потребностью. Задают это сами работодатели, а не какое-то ведомство высчитывает по формуле.

И второй важный процесс стартует в начале апреля — когда формируются заявки, договоры на целевое обучение. Работодатель подает эти заявки до 10 июня. Дальше уже ребята — либо абитуриенты, либо обучающиеся студенты — до конца августа на них или откликаются, или нет. И здесь, кстати, работодатель увидит: почему откликнулись в пользу конкурентов, хотя специальность одна и та же? Так что целевое обучение еще и работодателю дает возможность задуматься о том, почему он неконкурентен на рынке. Это поможет и ему тоже выстроить свою траекторию развития. Процесс прозрачен, он реализуется на платформе «Работа в России», в личном кабинете каждого работодателя есть вкладка «Целевое обучение». Перейдя по ней, можно задать необходимый вуз, специальность, отправить свою заявку до 10 июня, получить отклик — и оформить отношения.

Целевое обучение — инструмент, позволяющий готовить кадры под заказ работодателя. Заключается договор между абитуриентом, работодателем и учебным заведением. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эффективное дополнение к этой системе — система дуального образования, когда человек в процессе обучения сразу начинает работать и получает деньги.

— Да, она очень мощно реализуется сегодня в «Алабуга — Политехе». Это образец четко выстроенной системы дуального образования, причем не только для ребят из России, но и с привлечением иностранных граждан.

«Взрослые тоже нуждаются в профориентации»

— Как один из инструментов закрытия кадровых брешей используется трудовая миграция: насколько сейчас остро стоит этот вопрос? Как работают инструменты ее регулирования?

— Прежде всего, имеет место внутренняя трудовая миграция. Республиканские предприятия активно работают на внутреннем рынке России. Потому что всё-таки для нас приоритет — это трудоустройство граждан России. И КАМАЗ, и Татнефть, и СИБУР, и энергетики, и отрасль сельского хозяйства, и строители, и транспортники активно привлекают работников по вахтовому методу.

Активно работает программа субсидированного найма. Сегодня в отношении людей, которые испытывают трудности при трудоустройстве, работают различные программы, когда поддержка работодателя осуществляется при трудоустройстве определенных категорий населения. К примеру, многодетного родителя, или родителя, являющегося единственным кормильцем, или участника СВО, или человека с инвалидностью. Здесь есть федеральные программы поддержки, которые реализуются через Социальный фонд в виде субсидии на возмещение части затрат на оплату труда в размере до 3 МРОТ со страховыми взносами. На сегодня МРОТ 22 440 рублей — соответственно, работодатель получит порядка 87,5 тысяч рублей. Кроме того, работодатель поддерживается не только если он привлекает на работу сложные категории населения, но и если он сам имеет инвалидность (если он относится к категории МСП).

Кроме того, мы понимаем, что трудоустройство людей с инвалидностью всегда сопряжено с необходимостью создать условия, оборудовать рабочее место. Здесь тоже есть федеральная компенсация, которая выплачивается через Социальный фонд, в размере до 200 тысяч рублей. Работодатель должен подтвердить, что понес затраты на создание или оборудование рабочего места. Плюс есть республиканская поддержка на создание рабочего места для человека с инвалидностью, порядка 73 тысяч рублей. Можно воспользоваться обеими программами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всё-таки для нас приоритет — это трудоустройство граждан России

— Недавно в РТ создана межведомственная комиссия по вопросам профориентации граждан, которую вы возглавляете. Кто в нее входит и какие вопросы она призвана решать?

— В нее входят представители всех крупных отраслей в республике: это промышленность, сельское хозяйство, транспорт.

Проводятся большие профориентационные мероприятия. В этом году в рамках плана работы комиссии предстоят крупные профориентационные мероприятия, связанные со всероссийским этапом конкурса «Лучший по профессии». В этом году в Татарстане — площадка конкурса по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Помимо этого, предстоит большой конкурс «Инженер года» — конкурс профессионального мастерства. Мы привлекаем большое количество студентов, ребят, которые готовятся вступить на путь профессии инженера. Для них это большой профориентационный стимул.

В отрасли сельского хозяйства у нас есть свои профориентационные мероприятия: например, конкурс «Агропоколение». Его проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Важна и профориентация взрослого населения. Мы сегодня сталкиваемся с ситуациями, когда человек очень долго не работал — например, в силу какого-то заболевания. Особенно такое бывает среди женщин, которые надолго остаются в декрете. Так что взрослые тоже нуждаются в профориентации. Такие тесты можно пройти в любом Центре занятости и выявить свои сильные стороны, понять, где ваши опыт, знания, компетенции, практические навыки наиболее применимы. Ведь работа должна быть желанной и приносить удовольствие. А значит, в основе должно лежать то, что у вас хорошо получается. И поэтому серия профориентационных тестов, которые проводятся в нашей службе занятости, поможет человеку с выбором профессии.

«Мы ведем реестр работодателей, готовых незамедлительно принять на работу участников СВО»

— Не так давно в рамках нацпроекта «Кадры» продлена программа бесплатного переобучения и дополнительного профобразования. Расскажите об этой программе поподробнее, пожалуйста.

— Если до прошлого года мы работали в рамках национального проекта «Демография», то с этого года в рамках нацпроекта «Кадры» реализуется федеральный подпроект «Активные меры содействия занятости». Для переобучения доступны 360 профессий и специальностей, востребованных на рынке труда. Для каждой профессии будет разработана своя программа, а для некоторых их несколько. Выбор можно сделать на портале «Работа в России»: подать заявку и пройти переподготовку. В этом году расширился круг организаций, которые являются операторами этих программ (они заключают договора с образовательными организациями, осуществляющими обучение в регионах).

Единственная обязанность гражданина, который воспользуется этой программой, — пройти обучение и трудоустроиться по полученной профессии. Мы видим, что программа пользуется успехом, ее активно проходят. Уровень трудоустройства после нее составляет 85%.

Федеральный подпроект «Активная политика содействия занятости» — это 360 бесплатных программ переобучения, востребованных на рынке труда. Выбор можно сделать на портале «Работа в России»: подать заявку и пройти переподготовку. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В феврале вы встречались с людьми, вернувшимися с СВО. Куда они могут обратиться, чтобы им помогли найти работу и вернуться в мирную жизнь?

— Такие встречи на базе лечебных заведений становятся для нас уже традиционными. Когда человек завершает период медицинской реабилитации, в дальнейшей перспективе перед ним встанет вопрос адаптации к мирной жизни. Если речь о человеке с полученной инвалидностью, то его надо адаптировать к жизни в бытовом плане, научить жить в новых условиях. И, конечно, нужна трудовая и социальная адаптация.

Очень широкий отклик у людей находят эти вопросы, потому что завтра им нужно будет содержать свои семьи. Поэтому, прежде всего, перед ними встает вопрос трудоустройства. 70% ребят возвращаются в свои коллективы — если они получили инвалидность, возможно, их переводят на другие рабочие места в рамках одного предприятия. Здесь мы тоже готовы их переобучить — в рамках национального проекта «Кадры» есть эта отдельная вкладка с 360 востребованными профессиями.

Если до этого человек не работал, мы помогаем получить профессию и найти себя. Если там, где живет человек (например, на селе), нет предприятий или рабочих мест, то мы можем помочь открыть собственное дело. Гражданин может получить субсидию в 145 тысяч рублей, если предоставит нам бизнес-план и обоснует его. Кстати, и члены семей участников СВО тоже могут воспользоваться этими программами переобучения или открытия собственного дела.

Мы ведем реестр работодателей, готовых незамедлительно принять на работу участников СВО. В нем более 450 работодателей с предложением более 2,5 тысяч рабочих мест. Ну и, конечно, в целом весь рынок труда с его 35 — 36 тысячами вакансий в республике тоже в распоряжении участников СВО, уволенных с военной службы. Люди интересуются, открывают личные кабинеты на платформе «Работа в России», публикуют резюме (мы в этом тоже помогаем).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гражданин может получить субсидию в 145 тысяч рублей, если предоставит нам бизнес-план и обоснует его. Кстати, и члены семей участников СВО тоже могут воспользоваться этими программами переобучения или открытия собственного дела



«За чертой бедности у нас живут 184 тысячи человек»

— Уровень бедности в республике один из самых низких в стране — в начале года он составлял 4,6%. Задача республики — дать каждому возможность раскрыться и получить максимум возможностей для того, чтобы жить счастливо. Что это за возможности?

— Республика действительно входит в число лидеров по низкому уровню бедности. За чертой бедности (когда на человека приходится менее прожиточного минимума — 15 073 рублей в месяц) живут у нас 184 тысячи человек.

Есть действенный инструмент борьбы с бедностью — социальный контракт. Мы вошли в пилот по этой программе еще в 2011 году, потому что поняли, что нужна не только материальная поддержка. Она не всегда ведет к наличию в семье постоянного источника дохода. Программа выводит семью на новую траекторию — выводит ее из бедности. Это, конечно же, вопросы занятости. Социальный контракт заключается при трудоустройстве гражданина — при этом первая выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (16 430 руб. в 2025 году) осуществляется после постановки на учет в Центр занятости, и три последующие — после трудоустройства гражданина.

Если речь идет об открытии собственного дела — мы даем до 350 тысяч рублей на поддержку, на реализацию бизнес-плана. Но до этого человек должен пройти специальное тестирование. В случае, если он не прошел тестирование, он направляется на обучение, по результатам которого получает сертификат о том, что он имеет навыки развития предпринимательства. У нас есть соглашение с Фондом поддержки предпринимательства, где граждане проходят обучение. Сертификат об успешной сдаче теста — первый документ, необходимый для получения субсидии в рамках соцконтракта. Второй — бизнес-план.

В сельской отрасли это чаще всего выражается в субсидии на развитие ЛПХ до 200 тысяч рублей. В прошлом году было заключено 5 932 соцконтракта. Более 12 тысяч человек были вовлечены в эту историю. Это серьезное достижение. При том, что плановая задача по выходу из бедности перед нами ставилась на уровне 13%, то у нас по республике показатель составил 63% (по РФ — 46000).

В сельской отрасли программа социального контракта чаще всего выражается в субсидии на развитие ЛПХ до 200 тысяч рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Семьи уверенно двигаются в развитии: открывают автомастерские, швейные мастерские, кондитерские цеха. Открывают бизнес, особенно на селе. И это действительно становится возможностью для семьи выйти из бедности.

Кстати, я хочу сказать, что участники и их семьи СВО тоже активно пользуются этой мерой поддержки. Причем, если семья мобилизованного участника СВО участвует в программе «Социальный контракт», доход, полученный во время службы, не учитывается.

Многодетные семьи, получающие единое пособие, из-за этих выплат долго не могли войти в историю социального контракта. И получалось, что эта многодетная семья жила на это пособие (порядка 75 тысяч рублей для семьи с 5 детьми). А в социальный контракт не могла зайти, потому что доход оказывался выше прожиточного минимума. В этом году было принято решение, что если семья претендует на соцконтракт, то размер пособия не учитывается. Это действительно двухуровневая поддержка: с одной стороны, выплата единого пособия в денежном выражении, а с другой — возможность выйти на постоянный доход через свой труд. Для них это хорошая возможность.

«Каждый третий житель в отдельных муниципалитетах будет пожилого возраста»

— По данным Минтруда, к 2030 году каждый третий татарстанец станет человеком старше трудоспособного возраста. Как развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми в Татарстане?

— Это серьезный демографический вызов, который стоит перед нами — рост доли пожилого населения в возрастной структуре. Сегодня таких людей 24%, три года назад было 20%. Эта доля будет расти и приближаться к тому, что каждый третий житель в отдельных муниципалитетах будет пожилого возраста. А это значит, необходимо развитие уходовых систем, оказания помощи и поддержки пожилым.

Мы давно внедряем систему долговременного ухода. Сегодня у нас в ней находятся порядка 6 тысяч человек. Они, в силу состояния здоровья и преклонного возраста, не выходят из своих домов и квартир, нуждаются в постоянной посторонней помощи. Понятно, что осуществляется это в основном силами родственников, но, чтобы их поддержать, мы вводим помощника по уходу, который может быть в семье 7 — 28 часов в неделю. Это значит, в день от 1 до 4 часов. И это очень серьезная поддержка, когда ухаживающий человек может получить передышку на несколько часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы давно внедряем систему долговременного ухода. Сегодня у нас в ней находятся порядка 6 тысяч человек. Они, в силу состояния здоровья и преклонного возраста, не выходят из своих домов и квартир, нуждаются в постоянной посторонней помощи



И, конечно же, есть обучение для родственников — школы ухода. В год через них проходят около 2 тысяч человек, ухаживающих за своими родными.

Следующий пункт — помощь техническими средствами реабилитации. К примеру, человек упал, сломана шейка бедра. Но период оформления инвалидности занимает время, а средства реабилитации — ходунки, костыли, инвалидная коляска — нужны уже сейчас. При поддержке раиса Татарстана в каждом муниципалитете работают пункты проката технических средств реабилитации, где эти средства предоставляются бесплатно до момента получения инвалидности. И это действует, кстати, не только в отношении пожилых людей, но и в отношении детей, которые оформляют инвалидность.

Еще одна развивающаяся альтернатива — приемная семья для пожилого человека. Буквально на прошлой неделе мы были в Высокой Горе, столетний юбилей отмечала одна старушка. Она живет в приемной семье с 2017 года — ее приняли к себе соседи. Ведь Татарстан — это большая семья. У нас такой уклад, в котором заботятся о пожилых, помогают малышам. И вот эти соседи всегда за ней присматривали. Для бабушки их дети были как родные внуки и правнуки. Она чувствует тепло, за ней хорошо ухаживают. Она очень активна, у нее ясный ум, несмотря на преклонный возраст.

Благодаря этому проекту в Татарстане 32 приемных семьи. Это значит, что 32 пожилых человека, оставшихся одинокими на закате жизни, видят тепло домашнего ухода. Программу эту мы будем развивать.

Реклама. Официальный партнер онлайн-конференции ООО «ТАИФ-НК»:

