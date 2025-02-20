В Казани стартуют торги за размещение торговых точек в парках: как соединить бизнес и заботу о природе

Представители бизнеса и активисты обсудили стратегию экологического развития

Фото: Динар Фатыхов

Начать заботиться о природе несложно — для этого нужно лишь желание. А вот какие шаги для этого предпринять, сегодня на встрече обсудили представители бизнеса, Дирекции парков и скверов Казани, а также экологи. Во время дискуссии они поделились собственным опытом внедрения основных экологических привычек в компании. И вовремя — 24 февраля стартует прием заявок на традиционные торги по размещению торговых точек в парках города, анонсировала руководитель дирекции. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

На торгах — 39 объектов

В Казани 24 февраля стартует прием заявок на традиционные торги за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в парках и скверах Казани — лотов на данный момент 39. И это число еще будет увеличиваться.

— Скоро у тех предпринимателей, которые работают на точках с прошлых торгов, закончатся сроки контрактов. Тогда мы запустим еще один этап торгов с дополнительными точками, — рассказала на встрече с представителями бизнеса руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Более того, по ее словам, могут появиться и такие лоты, о которых сама дирекция еще не знает.

— Точное количество точек в этом сезоне назвать не могу, потому что запросы поступают до сих пор. Под некоторые из них мы формируем новые лоты. Если кто-то не увидел того вида бизнеса, который хотел бы вести, и парка, в котором хотел бы разместить торговую точку, звоните, — ответила она на вопрос корреспондента «Реального времени» об общем количестве НТО в этом году.

В Казани 24 февраля стартует прием заявок на традиционные торги за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в парках и скверах Казани — лотов на данный момент 39. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На ближайших торгах на продажу выставят несколько точек в разных парках города для размещения следующих объектов:

сезонный спортивно-развлекательный объект;

сезонное нестационарное кафе;

мобильный объект;

объект по предоставлению фотоуслуг;

сезонная точка по продаже мороженого;

аппарат самообслуживания.

Латыпова подчеркнула, что Дирекция открыта и к другим предложениям бизнеса. В случае если идею примут архитекторы и экологи, будет запущен новый аукцион. В прошлом году в парках Казани работал 81 НТО, добавила спикер.

Торговый объект есть — как работать экологично?

На встрече также присутствовали экологи — они рассказали, как вести бизнес в дружбе с природой. Так, основные шаги на пути к деятельности, дружелюбной к окружающей среде, обозначила председатель сообщества «ЭкоЛогично» Фарида Газимова.

Самым основным в экоповестке является раздельный сбор мусора. Газимова рассказала, как это делать:

— Для этого сначала нужно определить, что у вас остается в отходах, что остается лишнего. Далее важно понять, на какие категории делятся эти отходы. Затем определите, кто будет сортировать — лично вы, сотрудники или гости? Если гости, то в какую концепцию вы это обернете? Ответьте себе на эти вопросы.

Основные шаги на пути к деятельности, дружелюбной к окружающей среде, обозначила председатель сообщества «ЭкоЛогично» Фарида Газимова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий шаг — определить способ вывоза мусора. Это можно делать самостоятельно или заказывать специальную службу экосбора.

— И самое последнее — обучить персонал сортировке мусора. Также необходимо заранее составить правила для команды, — отметила Газимова.

«Следующая проблема — чеки. Они очень вредные, их даже трогать не рекомендуют»

Своим опытом раздельного сбора мусора поделился совладелец бара More Валерий Плихта. Свое выступление он начал с внятного тезиса: главное в экологичности — желание:

— Любое стремление должно зарядиться изнутри. Я не верю в мотивацию. Для меня мотивация — это премии, похвала и прочие внешние блага. Но это манипуляции. А желание должно быть внутри.

Более того, мотивацию должна разделять и команда — это второй шаг навстречу к экологическому развитию:

— Команда — это очень важно. Тут все говорят про экологичность, про сбор мусора. Но экологичность должна начинаться с команды. Самое главное — это люди, а остальное приложится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если желание есть, хорошая команда собрана, можно начать с нескольких простых действий, продолжил Плихта. Для начала нужно установить второй мусорный бак. В один необходимо складывать перерабатываемые отходы, в другой — перерабатываемые.

— После смены один бармен или официант, или тот, кто опоздал, или тот, кто сам захотел, неважно, выделяет 10 минут на то, чтобы помыть перерабатываемый мусор. Берет мешок и сортирует отходы. Дальше за мусором за небольшую плату приезжает служба экосбора, — обозначил алгоритм действий спикер.

Однако перерабатываемыми отходами дело не заканчивается, уверен Плихта:

— Следующая проблема — чеки. Они очень вредные, их даже трогать не рекомендуют. Их никто и никогда даже в переработку не берет. Поэтому мы решили дать им вторую жизнь. Теперь мы делаем из них костеры — это такие подставки для коктейлей, чтобы вода не капала на стол.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер добавил: раздельная сортировка мусора — это неприбыльное дело. Однако «это просто надо делать».

— После того как я узнал об экологическом развитии, побывал в повестке, я не смог об этом забыть. Теперь я знаю, что бездействовать — просто плохо. Я могу это сделать, мне это несложно. Это дает чувство собственного удовлетворения: мол, классно, что я делаю что-то на общее благо. Это заряжает, ребятам это нравится, — ответил Плихта на вопрос «Реального времени» о том, как желание вести экологическую деятельность зародилось у него самого.

1 / 21 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов