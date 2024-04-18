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Зеленые зоны, иностранцы, БРИКС — казанцы назвали самые позитивные качества Татарстана

07:00, 18.04.2024

Видеоопрос «Реального времени» #3

Зеленые зоны, иностранцы, БРИКС — казанцы назвали самые позитивные качества Татарстана
Фото: Александр Старшинов

На фоне бесконечного негатива и тревожных новостей «Реальное время» вносит в информационную повестку нотку положительных эмоций. Вспомнили про «Игры БРИКС» и «Игры Будущего», поделились мнением насчет общественных пространств, а про дороги почти и не вспомнили — мы вышли на улицы города, чтобы узнать у казанцев, что есть хорошего в Татарстане. А как бы ответили вы? Делитесь своими мнениями в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Старшинов
Общество Татарстан

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