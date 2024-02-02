«Сейчас это государству нужно»: директор школы о возвращении урока труда

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 1 сентября в российские школы вернется предмет «труд», который будет состоять из пяти обязательных и трех вариативных модулей. Как сказал в разговоре с «Реальным временем» директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, с введением этого предмета государство хочет привить детям трудовое воспитание, а с другой стороны, учебные заведения перестраиваются под более утилитарную цель, чтобы с рабочей силой все было лучше. К чему приведет введение предмета, какие плюсы в нем есть и что можно сделать лучше — читайте в материале издания.



На труд отведут час в неделю

Как говорится в сообщении Минпросвещения РФ, федеральная рабочая программа по учебному предмету «труд (технология)» на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору).

В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

В ведомстве сообщают, что ученики в пятых-седьмых классах будут изучать этот предмет на протяжении двух часов в неделю, а восьмые-девятые классы — всего лишь один час в неделю. Также к уже вышеперечисленным модулям могут добавиться еще и «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что урок труда также включит в себя элементы профориентации, а сама программа составлялась с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий с учетом реалий конкретного региона.

— Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули, — сказал руководитель ведомства.

В министерстве добавили, что предмет «труд» для младшеклассников будет включать в себя четыре модуля, общие для каждого года обучения. Среди них будут: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», в рамках которого школьники будут работать с бумагой и картоном, пластичными и текстильными материалами, а также пластиком, поролоном, фольгой и соломой. Также будут модули «Конструирование и моделирование» и «Информационно-коммуникативные технологии».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По заявлению ведомства, основными задачами реализации этого предмета являются подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне, формирование потребности и уважительного отношения к труду, воспитание осознанного отношения к труду.

«Можно строить страну для людей, а можно сделать так, что люди будут шпунтиками и винтиками»

Как говорит директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, введение предмета «труд» однозначно имеет свои плюсы, особенно в том плане, что трудовому воспитанию будет уделяться больше времени, чем было. Однако в этом вопросе есть и минусы: он считает, что школа станет менее интеллектуальной.

— С одной стороны, я вижу, что будет уделено внимание нормальной трудовой деятельности, а с другой стороны, тут идет речь о том, что стране нужны такие и такие профессии, и она перестраивает школу под более утилитарную цель, чтобы здесь с рабочей силой все было лучше. Делается так, чтобы не каждому отдельному человеку стало лучше в стране, а чтобы государству стало лучше. Можно строить страну для людей, а можно сделать так, что люди будут шпунтиками и винтиками, — высказался Шмаков.

realnoevremya.ru

Директор добавил, что к введению этого предмета школьники из столиц, малых городов и деревень отнесутся по-разному. Например, в крупных городах дети воспримут его отрицательно, а в деревнях — вполне нормально.

— Я отличаю образование в Казани и Нижнекамске, где у нас тоже есть своя школа. Там климат, в том числе и учительский, совершенно другой. Там люди послушные, более исполнительные, менее свободные. А в столичных городах отнесутся к этому негативно, потому что это некоторое ограничение свободы в построении будущего, человек выбирает не ту профессию, которую он хочет выбрать, а ту, которая нужна государству. Можно же перестраивать занятия в школе так, чтобы у детей было больше свободного творчества, поиска, но тут ведь не про поиск, а про конкретно регламентированные вещи, причем полезные. Понятно, что дети будут знать больше, как люди работают на селе, как машины работают. Я помню свое детство, как мы детали вытачивали и все такое прочее. Стране это нужно, но нужно ли это каждому отдельно взятому человеку будущего, у меня сомнения, — заметил эксперт.

«Когда государству что-то нужно, оно умеет этого добиваться»

По мнению Павла Шмакова, с материально-технической базой и поиском учителей также не будет проблем. Ведь все зависит от потребностей все того же государства: если ему понадобится этот предмет на протяжении долгого периода, то и ресурсы обязательно найдутся, считает педагог.





realnoevremya.ru

— Когда запрещали татарский, то эти учителя куда-то переквалифицировались, их заставили это сделать. Сейчас это государству нужно, есть ресурсы, деньги и все что угодно. Когда в КАИ была нехватка на инженерные специальности, вуз создал инженерный лицей, где появилась хорошая материальная база. Сделано это было, когда появилась необходимость. Когда КФУ понадобился IT-лицей, они договорились с Москвой, нашли федеральное финансирование, и в лицее с точки зрения IT стало все хорошо. То есть когда государству что-то нужно, оно умеет этого добиваться, — заметил специалист.

«Возьмите в пример Иннополис, почему туда бывают только экскурсии?»

Кроме этого, Шмаков предложил свои варианты улучшения предмета «труд» в школах. По его мнению, туда нужно внедрить понятие проектной деятельности в разных областях. Он считает, что школьникам нужно добавить производственные практики на передовых и высокотехнологичных производствах.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Возьмите в пример Иннополис: почему туда бывают только экскурсии? Почему бы детям туда не приходить на практику и не смотреть, как там все работает? Государство умеет осуществлять свои потребности. Когда я учился в университете, то у нас были годы обязательной отработки. У нас на памяти частичная мобилизация: думаете, все, кто там оказался, хотели туда идти? Но их же мобилизовали. Если поставлены четкие и понятные задачи, то государство умеет их осуществлять. То есть идет некоторое ограничение свободы во имя государства. У нас государство умеет добиваться своих целей, возьмите тот же космос, когда мы отставали во всем на свете, у нас космос был превосходным. Надо будет перестроить образование — его тоже перестроят, — заключил собеседник издания.



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