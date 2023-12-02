Великие воины Татарии: отец и сын Тальковские

Российские и советские военачальники, участвовавшие в создании Красной Армии. Часть 19-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru НБРТ. Тальковский-младший.

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об отце и сыне Искандере Османовиче и Искандере Искандеровиче Тальковских, которые начали служить еще в Российской армии, но затем перешли на сторону советской власти и участвовали в организации Красной Армии и ее мусульманских полков, но в дальнейшем судьба их оказалась трагической.



Отец — генерал-майор

Искандер Османович Тальковский родился в мусульманской семье выходцев из старого татарского села Сорок-Татар Виленской губернии в 1858 году. Летом 1873 года он был зачислен в пехотный полк, где показал себя умелым унтер-офицером. Заметив способности молодого человека, командование отправило его в пехотное училище, после которого он получил звание прапорщика и в составе 9-го гренадерского Сибирского полка прошел всю русско-турецкую войну 1877—1878 годов, в частности участвуя во взятии Плевны. Отличившись в этой кампании, Тальковский был удостоен ордена Святой Анны 4-й степени на наградном оружии и звания подпоручика.

Позже он служил в пограничной страже в Западном округе в чине ротмистра, где активно боролся с контрабандой. Здесь его усердие и активность сыграли роль в получении поощрения в виде целого комплекта наград, включая орден Святого Станислава 3-й степени. И уже в 1901 году за отличия по службе он был произведен в полковники.

В это время Тальковский женился на татарке из рода Сулькевичей, которая подарила ему двух сыновей и дочь.

Тальковский-старший в кругу семьи. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Новым местом службы Тальковского в 1903 году стал Особый пограничный Керченский отдел. Благодаря высокой квалификации, прежней безупречной службе и доверию начальства круг его обязанностей постоянно расширялся. Фактически он занимался не только борьбой с контрабандой, но и организацией контрразведки. Успехи Тальковского заметили и назначили командиром Черноморской бригады, а в 1910 году он был произведен в генерал-майоры. В 1912 году он стал командиром 4-й Рижской бригады.

Во время войны Тальковский возглавил гарнизон города Виндавы (ныне — Вентспилс) и всего региона. Здесь он активно боролся с немецкой разведкой и с налетами авиации на маяки и укрепрайоны. После отступления войск от Риги, он был переведен в резерв Ставки.

В 1918 году генерал-майор перешел на сторону большевиков и участвовал в организации Красной Армии, войдя в состав исполкома Мусульманского военного совета Петросовета. В 1919 году Мирсаид Султан-Галиев направил его в Казань, где Тальковский возглавил Казанские мусульманские пехотные курсы. В приказе указывалось: «немедленно принять все действительные меры для возобновления курсов». Через год Центральная мусульманская военная коллегия писала: «тов. Тальковский… своими неустанными трудами и проявленной личной инициативы в полной мере способствовал успешному выпуску молодых красных командиров». Но, несмотря на все его успехи, ЦМВК также … отправляла генерала в отставку». Очевидно, что многолетняя служба сказалась на его здоровье, и буквально через год после этого генерал Тальковский умер.

Тальковский-старший. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Сын — комдив

Родившийся в 1984 году младший сын генерала Тальковского получил отцовское имя Искандер и в целом пошел по стопам отца. Он получил хорошее образование, в 1913 году окончив гимназию в Риге, а затем Павловское военное училище в Санкт-Петербурге.

С началом войны он был досрочно выпущен в звании подпоручика и распределен в лейб-гвардейскую Павловскую дивизию. В 1915—1917 годах гвардейский полк непрерывно воевал на самых сложных и опасных участках западного фронта, участвуя в сражениях под Холмом, Брест-Литовском, Вильно, Усть-Двинском, Луцком и Тернополем. В период поражений и отступлений гвардия играла роль ударного соединения, укреплявшего оборону и решительно атаковавшего противника. В этих сложных условиях молодой офицер проявил себя храбрым и умелым военачальником, дослужившись до командира батальона, а его боевые заслуги были отмечены различными наградами.

После Февральской революции 1917 года Искандер Тальковский стал председателем дивизионного комитета солдат-мусульман Гвардейской пехотной дивизии и избирался делегатом на съезд солдат-мусульман Юго-Западного фронта. После октябрьского переворота 1917 года перешел на сторону большевиков и под командованием Владимира Антонова-Овсиенко руководил созданием национальных частей Красной Армии в Петрограде. Здесь он командовал полком, занимаясь обороной города и охраной порядка.

Тальковский-младший. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Тальковский-младший и Казань

С января 1919 года его жизнь связана с Казанью. Сначала он был начальником строевой части Мусульманских командных курсов, а позже его направили на восточный фронт начальником штаба Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, где он участвовал в боях под Оренбургом и прорыве в Туркестан.

С 1920 года Тальковский участвовал в составе бригады в подавлении народных восстаний и басмаческого движения, командуя армейской группой войск в Фергане. Здесь он вступил в ряды ВКП(б) и неоднократно награждался командованием. После войны, в 1922 году, учился на высших командных курсах РККА, по окончании которых стал начальником Объединенной татаро-башкирской военной школы в Казани. Здесь он проработал почти 8 лет (1923—1931 годы), также став членом Казанского горисполкома и ЦИКа Татарской АССР.

С 1931-го Тальковский три года командовал 3-й Крымской дивизией, в 1935 году ему было присвоено звание комдива, а через год он получил орден Красной Звезды.

В 1937 году Тальковского проверяют… Обвиняют в политических ошибках, исключают из ВКП(б) и увольняют из рядов РККА. Несколько лет он находился под следствием. В 1940 году его неожиданно оправдывают и восстанавливают в партии, направив в Москву на должность преподавателя военной академии имени Фрунзе и начальника курса.

Великая отечественная война застала его в Западной Украине, где он находился с курсом на практике. Он смог эвакуироваться в Москву, но 30 июня 1941 года был арестован, а затем осужден по делу, по которому ранее был оправдан. Следствие длилось вплоть до февраля 1942 года, когда он был осужден и 23 февраля расстрелян, вместе с группой других военных.

Только в 1955 году его дело было пересмотрено, а он сам реабилитирован.

Так драматически сложилась судьба храброго и умелого военачальника и командира, создававшего основу Красной Армии и воевавшего за советскую власть в годы гражданской войны. Трагически и несправедливо оборвалась жизнь военачальника, который мог бы помочь своей стране в годы страшных испытаний.



Искандер Измайлов