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Великие воины Татарии: отец и сын Тальковские

07:00, 02.12.2023 24 Сюжет: Великие воины Татарии. Цикл исторических материалов

Российские и советские военачальники, участвовавшие в создании Красной Армии. Часть 19-я

Великие воины Татарии: отец и сын Тальковские
Фото: предоставлено realnoevremya.ru НБРТ. Тальковский-младший.

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об отце и сыне Искандере Османовиче и Искандере Искандеровиче Тальковских, которые начали служить еще в Российской армии, но затем перешли на сторону советской власти и участвовали в организации Красной Армии и ее мусульманских полков, но в дальнейшем судьба их оказалась трагической.

Отец — генерал-майор

Искандер Османович Тальковский родился в мусульманской семье выходцев из старого татарского села Сорок-Татар Виленской губернии в 1858 году. Летом 1873 года он был зачислен в пехотный полк, где показал себя умелым унтер-офицером. Заметив способности молодого человека, командование отправило его в пехотное училище, после которого он получил звание прапорщика и в составе 9-го гренадерского Сибирского полка прошел всю русско-турецкую войну 1877—1878 годов, в частности участвуя во взятии Плевны. Отличившись в этой кампании, Тальковский был удостоен ордена Святой Анны 4-й степени на наградном оружии и звания подпоручика.

Позже он служил в пограничной страже в Западном округе в чине ротмистра, где активно боролся с контрабандой. Здесь его усердие и активность сыграли роль в получении поощрения в виде целого комплекта наград, включая орден Святого Станислава 3-й степени. И уже в 1901 году за отличия по службе он был произведен в полковники.

В это время Тальковский женился на татарке из рода Сулькевичей, которая подарила ему двух сыновей и дочь.

Тальковский-старший в кругу семьи. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Новым местом службы Тальковского в 1903 году стал Особый пограничный Керченский отдел. Благодаря высокой квалификации, прежней безупречной службе и доверию начальства круг его обязанностей постоянно расширялся. Фактически он занимался не только борьбой с контрабандой, но и организацией контрразведки. Успехи Тальковского заметили и назначили командиром Черноморской бригады, а в 1910 году он был произведен в генерал-майоры. В 1912 году он стал командиром 4-й Рижской бригады.

Во время войны Тальковский возглавил гарнизон города Виндавы (ныне — Вентспилс) и всего региона. Здесь он активно боролся с немецкой разведкой и с налетами авиации на маяки и укрепрайоны. После отступления войск от Риги, он был переведен в резерв Ставки.

В 1918 году генерал-майор перешел на сторону большевиков и участвовал в организации Красной Армии, войдя в состав исполкома Мусульманского военного совета Петросовета. В 1919 году Мирсаид Султан-Галиев направил его в Казань, где Тальковский возглавил Казанские мусульманские пехотные курсы. В приказе указывалось: «немедленно принять все действительные меры для возобновления курсов». Через год Центральная мусульманская военная коллегия писала: «тов. Тальковский… своими неустанными трудами и проявленной личной инициативы в полной мере способствовал успешному выпуску молодых красных командиров». Но, несмотря на все его успехи, ЦМВК также … отправляла генерала в отставку». Очевидно, что многолетняя служба сказалась на его здоровье, и буквально через год после этого генерал Тальковский умер.

Тальковский-старший. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Сын — комдив

Родившийся в 1984 году младший сын генерала Тальковского получил отцовское имя Искандер и в целом пошел по стопам отца. Он получил хорошее образование, в 1913 году окончив гимназию в Риге, а затем Павловское военное училище в Санкт-Петербурге.

С началом войны он был досрочно выпущен в звании подпоручика и распределен в лейб-гвардейскую Павловскую дивизию. В 1915—1917 годах гвардейский полк непрерывно воевал на самых сложных и опасных участках западного фронта, участвуя в сражениях под Холмом, Брест-Литовском, Вильно, Усть-Двинском, Луцком и Тернополем. В период поражений и отступлений гвардия играла роль ударного соединения, укреплявшего оборону и решительно атаковавшего противника. В этих сложных условиях молодой офицер проявил себя храбрым и умелым военачальником, дослужившись до командира батальона, а его боевые заслуги были отмечены различными наградами.

После Февральской революции 1917 года Искандер Тальковский стал председателем дивизионного комитета солдат-мусульман Гвардейской пехотной дивизии и избирался делегатом на съезд солдат-мусульман Юго-Западного фронта. После октябрьского переворота 1917 года перешел на сторону большевиков и под командованием Владимира Антонова-Овсиенко руководил созданием национальных частей Красной Армии в Петрограде. Здесь он командовал полком, занимаясь обороной города и охраной порядка.

Тальковский-младший. предоставлено realnoevremya.ru НБРТ.

Тальковский-младший и Казань

С января 1919 года его жизнь связана с Казанью. Сначала он был начальником строевой части Мусульманских командных курсов, а позже его направили на восточный фронт начальником штаба Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, где он участвовал в боях под Оренбургом и прорыве в Туркестан.

С 1920 года Тальковский участвовал в составе бригады в подавлении народных восстаний и басмаческого движения, командуя армейской группой войск в Фергане. Здесь он вступил в ряды ВКП(б) и неоднократно награждался командованием. После войны, в 1922 году, учился на высших командных курсах РККА, по окончании которых стал начальником Объединенной татаро-башкирской военной школы в Казани. Здесь он проработал почти 8 лет (1923—1931 годы), также став членом Казанского горисполкома и ЦИКа Татарской АССР.

С 1931-го Тальковский три года командовал 3-й Крымской дивизией, в 1935 году ему было присвоено звание комдива, а через год он получил орден Красной Звезды.

В 1937 году Тальковского проверяют… Обвиняют в политических ошибках, исключают из ВКП(б) и увольняют из рядов РККА. Несколько лет он находился под следствием. В 1940 году его неожиданно оправдывают и восстанавливают в партии, направив в Москву на должность преподавателя военной академии имени Фрунзе и начальника курса.

Великая отечественная война застала его в Западной Украине, где он находился с курсом на практике. Он смог эвакуироваться в Москву, но 30 июня 1941 года был арестован, а затем осужден по делу, по которому ранее был оправдан. Следствие длилось вплоть до февраля 1942 года, когда он был осужден и 23 февраля расстрелян, вместе с группой других военных.

Только в 1955 году его дело было пересмотрено, а он сам реабилитирован.

Так драматически сложилась судьба храброго и умелого военачальника и командира, создававшего основу Красной Армии и воевавшего за советскую власть в годы гражданской войны. Трагически и несправедливо оборвалась жизнь военачальника, который мог бы помочь своей стране в годы страшных испытаний.

Искандер Измайлов
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ОбществоВластьИстория Татарстан
комментарии 24

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    Марксисты-ленинцы, как и любая тоталитарная секта, очень кровожадны, для захвата и удержания власти им нужны человеческие жертвоприношения, в том числе и среди своих членов секты.
    Изучение истории России без изучения истории марксизма невозможно.
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    Анонимно 02 дек
    "С 1920 года Тальковский участвовал в составе бригады в подавлении народных восстаний и басмаческого движения ..." Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297323-velikie-voiny-tatarii-otec-i-syn-talkovskie

    Интересно, в подавлении каких народных восстаний он участвовал.
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    Анонимно 03 дек
    Наверное, крестьянских.
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    Анонимно 05 дек
    Хотелось бы надеяться, что не в Советской Татарии.
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    Анонимно 06 дек
    Зачем нужно героизировать тех, кто участвовал "в подавлении народных восстаний"? Это же не гуманно по отношению к потомкам участников народных восстаний и их памяти о предках.
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    Анонимно 04 дек
    По крайней мере, Марксисты-ленинцы своим противникам головы не резали, как это делают "воины ислама", вооруженные "самым передовым учением".
    Так что, кто из них "секта", надо еще посмотреть.
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    Анонимно 14 дек
    Ясно, что фанатизм никого не украсит. Не потому ли в учебники истории не попадают факты, подобные этим: "Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с. 36).
    И это еще не самое ужасное, что тогда происходило, но об этом не пишут - и как-будто и не было.
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    Анонимно 06 дек
    В КНР, например, ничего не выбрасывают из истории, но ошибки прошлого признают. Наверное, чтобы и на своих ошибках учиться. А у нас предпочитают или отменять прошлое, или скрывать и замалчивать, поэтому и наступаем на те же грабли.
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    Анонимно 06 дек
    Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.
    Выводы научной сессии:
    «Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.

    Если бы по результатам той научной сессии поменяли якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы перестали бы оскорблять себя и своих давних предков, называя себя фактически монголами. А ведь наши предки героически сражались тогда с монгольским войском и погибали от них.

    И что же мешает исправить эту ошибку сейчас?
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  • Анонимно 02 дек
    Имя Искандер имеет такое же значение, как и Александр – «защитник», «победитель». - не удивительно, что именно такое имя выбрали родители для будущего воина
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    Анонимно 02 дек
    Вспоминается песня Әдрән диңгез
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  • Анонимно 02 дек
    "татары. (Историческое). Этот термин, как название народа, имеет скорее историческое, чем этнографическое значение. Татар, как отдельного народа, не существует" (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1901, т.64, с. 671).

    Карамзин: «Ни один из нынешних народов татарских не именуют себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».

    Л.Н. Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)

    Спасский Н. А. («Очерки по родиноведению») в 1912 г.:
    "Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью."

    Воробьёв Н. И. в 1953 г. : "На тесную связь современных татар с булгарами указывают и те родословные, которые имеются во многих татарских семьях и которые чаще упираются в то или иное лицо, выходца из Булгара."

    Особенно, если по женской линии учитывать, то уж в РТ точно - подавляющее большинство булгары.
    А в других краях: на западе или востоке - могут быть как булгары, так и другие народы, но всё упорно продолжают навязывать булгарам (мусульманам) некрасивое слово татары, которое для булгар много веков означало "монголы", ведь наши предки погибли от них в 13-м веке. И продолжают скрывать правду о настоящем нашем этнониме.
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    Анонимно 02 дек
    Л. Н. Гумилев: "Все, что мы видим, — этнично. Потому что этнос — это способ вести себя, приемлемый для ваших соседей. Каждый человек должен себя как-то вести, то есть он принадлежит к какому-то этносу."
    История булгар в Поволжье показывает, что наш этнос ценит жизнь не только свою, но и всех других. Именно поэтому Казань была выбрана ОИС как молодежная столица мира.
    И несмотря на то, что пока не удалось еще избавиться от прозвища "татары", булгары не озлобились, а человечны.

    C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
    Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».

    А слова "татары" (монголы) и "татарский" первыми по отношению к булгарам/болгарам Волжско-Уральского региона начали применять православные миссионеры, начиная с середины 16-го века (после взятия Казани).
    "Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с. 36).
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    "... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»." (Гайнетдин Ахмеров *Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете.— Казань, 1903 //. Предания и исторические данные о мишарях)
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  • Анонимно 02 дек
    "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
    (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.

    Габдулла Тукай:
    Доказательства представим, что достойны жизни мы,
    Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
    Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
    Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
    Перевод В. С. Думаевой-Валиевой

    Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. "Татар" (булгар) подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Багаутдина Ваисова власти посчитали сектой (стихотворение, приведенное выше, посвящено Г. Тукаем общественной библиотеке булгар - мусульман, созданной Б. Ваисовым и разрушенной татарами-ордынцами при участии полиции в Казани в 19 веке).
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    Анонимно 03 дек
    А когда появятся новые цитаты? Вы одни и те же полощете. Для большого народа что-то маловато.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    когда новые книжки на эту тему напишут
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    Анонимно 05 дек
    "Когда булгар начали именовать татарами и их язык начали называть татарским? ... в этом процессе не последнюю роль играло отношение господствующих представителей народа, давшего название."
    (Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
    Ответить
  • Анонимно 03 дек
    История этнонима "татары": только в 1920 году нам поменяли официальный этноним насильно, народ это не принял, но вынужден был маскироваться за вывеской "татары" во избежание массовых репрессий, потому что булгар-активистов репрессировали, а мусульманами в атеистическом государстве называться было невозможно. И пока народ "берегут" от знания своей истории и не возвращают настоящий этноним, получается что-то вроде этноцида.
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  • Анонимно 04 дек
    Тальковский - самая типичная татарская фамилия.
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    Анонимно 05 дек
    Есть еще фамилия Татарский, но Татарские - евреи, большей частью.
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    Анонимно 06 дек
    "самая типичная татарская фамилия"

    Но не фамилия булгар, у булгар (мусульман), как и у булгар-кряшен, - фамилии обычно происходят от имени.
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    Анонимно 06 дек
    Сидр Сидорович Сидоров - самая типичная русская фамилия
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.
    Выводы научной сессии: «Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.

    И если бы по результатам той научной сессии поменяли якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы, перестали бы оскорблять себя и своих давних предков, называя себя фактически монголами. А ведь наши предки героически сражались тогда с монгольским войском и погибали от них.

    И что же мешает исправить эту ошибку (с этнонимом) сейчас?

    А вот что - в современном "татарском" языке (который на самом деле не татарский, а булгар тюркИ) слово "татары" имеет хорошее (и даже очень хорошее значение - народ, мы), а вот в других языках (кроме некоторых восточных) - плохое, очень плохое (татаро-монголы) или в лучшем случае нейтральное значение.
    Это результат трагических исторических событий 13 века и событий 20 века.
    И сейчас "татары" (булгары) просто не понимают, что они сами себя называют фактически убийцами своих далеких предков из 13-го века, потому что учителей и филологов до сих пор готовят по советским методикам.
    История булгар скрывается, потому что ее не выгодно озвучивать. И с историей этнонима то же самое.
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