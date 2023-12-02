Великие воины Татарии: отец и сын Тальковские
Российские и советские военачальники, участвовавшие в создании Красной Армии. Часть 19-я
«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об отце и сыне Искандере Османовиче и Искандере Искандеровиче Тальковских, которые начали служить еще в Российской армии, но затем перешли на сторону советской власти и участвовали в организации Красной Армии и ее мусульманских полков, но в дальнейшем судьба их оказалась трагической.
Отец — генерал-майор
Искандер Османович Тальковский родился в мусульманской семье выходцев из старого татарского села Сорок-Татар Виленской губернии в 1858 году. Летом 1873 года он был зачислен в пехотный полк, где показал себя умелым унтер-офицером. Заметив способности молодого человека, командование отправило его в пехотное училище, после которого он получил звание прапорщика и в составе 9-го гренадерского Сибирского полка прошел всю русско-турецкую войну 1877—1878 годов, в частности участвуя во взятии Плевны. Отличившись в этой кампании, Тальковский был удостоен ордена Святой Анны 4-й степени на наградном оружии и звания подпоручика.
Позже он служил в пограничной страже в Западном округе в чине ротмистра, где активно боролся с контрабандой. Здесь его усердие и активность сыграли роль в получении поощрения в виде целого комплекта наград, включая орден Святого Станислава 3-й степени. И уже в 1901 году за отличия по службе он был произведен в полковники.
В это время Тальковский женился на татарке из рода Сулькевичей, которая подарила ему двух сыновей и дочь.
Новым местом службы Тальковского в 1903 году стал Особый пограничный Керченский отдел. Благодаря высокой квалификации, прежней безупречной службе и доверию начальства круг его обязанностей постоянно расширялся. Фактически он занимался не только борьбой с контрабандой, но и организацией контрразведки. Успехи Тальковского заметили и назначили командиром Черноморской бригады, а в 1910 году он был произведен в генерал-майоры. В 1912 году он стал командиром 4-й Рижской бригады.
Во время войны Тальковский возглавил гарнизон города Виндавы (ныне — Вентспилс) и всего региона. Здесь он активно боролся с немецкой разведкой и с налетами авиации на маяки и укрепрайоны. После отступления войск от Риги, он был переведен в резерв Ставки.
В 1918 году генерал-майор перешел на сторону большевиков и участвовал в организации Красной Армии, войдя в состав исполкома Мусульманского военного совета Петросовета. В 1919 году Мирсаид Султан-Галиев направил его в Казань, где Тальковский возглавил Казанские мусульманские пехотные курсы. В приказе указывалось: «немедленно принять все действительные меры для возобновления курсов». Через год Центральная мусульманская военная коллегия писала: «тов. Тальковский… своими неустанными трудами и проявленной личной инициативы в полной мере способствовал успешному выпуску молодых красных командиров». Но, несмотря на все его успехи, ЦМВК также … отправляла генерала в отставку». Очевидно, что многолетняя служба сказалась на его здоровье, и буквально через год после этого генерал Тальковский умер.
Сын — комдив
Родившийся в 1984 году младший сын генерала Тальковского получил отцовское имя Искандер и в целом пошел по стопам отца. Он получил хорошее образование, в 1913 году окончив гимназию в Риге, а затем Павловское военное училище в Санкт-Петербурге.
С началом войны он был досрочно выпущен в звании подпоручика и распределен в лейб-гвардейскую Павловскую дивизию. В 1915—1917 годах гвардейский полк непрерывно воевал на самых сложных и опасных участках западного фронта, участвуя в сражениях под Холмом, Брест-Литовском, Вильно, Усть-Двинском, Луцком и Тернополем. В период поражений и отступлений гвардия играла роль ударного соединения, укреплявшего оборону и решительно атаковавшего противника. В этих сложных условиях молодой офицер проявил себя храбрым и умелым военачальником, дослужившись до командира батальона, а его боевые заслуги были отмечены различными наградами.
После Февральской революции 1917 года Искандер Тальковский стал председателем дивизионного комитета солдат-мусульман Гвардейской пехотной дивизии и избирался делегатом на съезд солдат-мусульман Юго-Западного фронта. После октябрьского переворота 1917 года перешел на сторону большевиков и под командованием Владимира Антонова-Овсиенко руководил созданием национальных частей Красной Армии в Петрограде. Здесь он командовал полком, занимаясь обороной города и охраной порядка.
Тальковский-младший и Казань
С января 1919 года его жизнь связана с Казанью. Сначала он был начальником строевой части Мусульманских командных курсов, а позже его направили на восточный фронт начальником штаба Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады, где он участвовал в боях под Оренбургом и прорыве в Туркестан.
С 1920 года Тальковский участвовал в составе бригады в подавлении народных восстаний и басмаческого движения, командуя армейской группой войск в Фергане. Здесь он вступил в ряды ВКП(б) и неоднократно награждался командованием. После войны, в 1922 году, учился на высших командных курсах РККА, по окончании которых стал начальником Объединенной татаро-башкирской военной школы в Казани. Здесь он проработал почти 8 лет (1923—1931 годы), также став членом Казанского горисполкома и ЦИКа Татарской АССР.
С 1931-го Тальковский три года командовал 3-й Крымской дивизией, в 1935 году ему было присвоено звание комдива, а через год он получил орден Красной Звезды.
В 1937 году Тальковского проверяют… Обвиняют в политических ошибках, исключают из ВКП(б) и увольняют из рядов РККА. Несколько лет он находился под следствием. В 1940 году его неожиданно оправдывают и восстанавливают в партии, направив в Москву на должность преподавателя военной академии имени Фрунзе и начальника курса.
Великая отечественная война застала его в Западной Украине, где он находился с курсом на практике. Он смог эвакуироваться в Москву, но 30 июня 1941 года был арестован, а затем осужден по делу, по которому ранее был оправдан. Следствие длилось вплоть до февраля 1942 года, когда он был осужден и 23 февраля расстрелян, вместе с группой других военных.
Только в 1955 году его дело было пересмотрено, а он сам реабилитирован.
Так драматически сложилась судьба храброго и умелого военачальника и командира, создававшего основу Красной Армии и воевавшего за советскую власть в годы гражданской войны. Трагически и несправедливо оборвалась жизнь военачальника, который мог бы помочь своей стране в годы страшных испытаний.
Справка
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комментарии
Изучение истории России без изучения истории марксизма невозможно.
Интересно, в подавлении каких народных восстаний он участвовал.
Так что, кто из них "секта", надо еще посмотреть.
И это еще не самое ужасное, что тогда происходило, но об этом не пишут - и как-будто и не было.
Выводы научной сессии:
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Если бы по результатам той научной сессии поменяли якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы перестали бы оскорблять себя и своих давних предков, называя себя фактически монголами. А ведь наши предки героически сражались тогда с монгольским войском и погибали от них.
И что же мешает исправить эту ошибку сейчас?
Карамзин: «Ни один из нынешних народов татарских не именуют себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».
Л.Н. Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж." (Корни нашего родства // Известия. - 1988. - 13 апр.)
Спасский Н. А. («Очерки по родиноведению») в 1912 г.:
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью."
Воробьёв Н. И. в 1953 г. : "На тесную связь современных татар с булгарами указывают и те родословные, которые имеются во многих татарских семьях и которые чаще упираются в то или иное лицо, выходца из Булгара."
Особенно, если по женской линии учитывать, то уж в РТ точно - подавляющее большинство булгары.
А в других краях: на западе или востоке - могут быть как булгары, так и другие народы, но всё упорно продолжают навязывать булгарам (мусульманам) некрасивое слово татары, которое для булгар много веков означало "монголы", ведь наши предки погибли от них в 13-м веке. И продолжают скрывать правду о настоящем нашем этнониме.
История булгар в Поволжье показывает, что наш этнос ценит жизнь не только свою, но и всех других. Именно поэтому Казань была выбрана ОИС как молодежная столица мира.
И несмотря на то, что пока не удалось еще избавиться от прозвища "татары", булгары не озлобились, а человечны.
C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
А слова "татары" (монголы) и "татарский" первыми по отношению к булгарам/болгарам Волжско-Уральского региона начали применять православные миссионеры, начиная с середины 16-го века (после взятия Казани).
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с. 36).
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Слово "татары" не родное, а пришло к нам из русского языка, а в русский - из китайского и западных (как tartar). Тукай это прекрасно знал, но вынужден был использовать официально принятое слово "татары", потому что после 1905 года в империи усилилась слежка за всеми и за иноверцами также. "Татар" (булгар) подозревали в пантюркизме из-за языка "тюрки" и в панисламизме из-за того, что мусульмане, а группу последователей суфия Багаутдина Ваисова власти посчитали сектой (стихотворение, приведенное выше, посвящено Г. Тукаем общественной библиотеке булгар - мусульман, созданной Б. Ваисовым и разрушенной татарами-ордынцами при участии полиции в Казани в 19 веке).
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
Но не фамилия булгар, у булгар (мусульман), как и у булгар-кряшен, - фамилии обычно происходят от имени.
Выводы научной сессии: «Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
И если бы по результатам той научной сессии поменяли якобы этноним "татары", например на булгары-тюрки, то мы, казанцы, перестали бы оскорблять себя и своих давних предков, называя себя фактически монголами. А ведь наши предки героически сражались тогда с монгольским войском и погибали от них.
И что же мешает исправить эту ошибку (с этнонимом) сейчас?
А вот что - в современном "татарском" языке (который на самом деле не татарский, а булгар тюркИ) слово "татары" имеет хорошее (и даже очень хорошее значение - народ, мы), а вот в других языках (кроме некоторых восточных) - плохое, очень плохое (татаро-монголы) или в лучшем случае нейтральное значение.
Это результат трагических исторических событий 13 века и событий 20 века.
И сейчас "татары" (булгары) просто не понимают, что они сами себя называют фактически убийцами своих далеких предков из 13-го века, потому что учителей и филологов до сих пор готовят по советским методикам.
История булгар скрывается, потому что ее не выгодно озвучивать. И с историей этнонима то же самое.