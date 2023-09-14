В День республики татарстанцы смотрели ТНВ

Самую высокую долю и охват телесмотрения в Татарстане 30 августа (по данным провайдера «Таттелеком») продемонстрировал татарстанский телеканал

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Согласно статистике, предоставленной ПАО «Таттелеком», 30 августа татарстанцы предпочитали ТНВ остальным телеканалам. И по доле, и по охвату телесмотрения национальный канал уверенно обходил федеральные, причем удерживал лидерство в течение большей части суток, включая вечерний прайм-тайм. По мнению дирекции ТНВ, такой успех обусловлен тем, что в День республики сетка телевещания составлялась в расчете на максимально широкую аудиторию. В ней присутствовал и исторический, и общественно-политический, и развлекательный контент. В «Реальном времени» — аналитический обзор и подробности.

День республики под созвездием ТНВ

Статистика по телесмотрению подготовлена одним из крупнейших телевизионных провайдеров в республике — ПАО «Таттелеком». Генеральная совокупность телевизионных приставок по всему Татарстану, по которым были собраны данные, — более 100 тысяч. Выборка состоит из 240 телеканалов, представленных в РТ.

30 августа, в День республики, ТНВ стал лидером по доле телесмотрения в Татарстане — она составила 9,8%. На втором месте — телеканал «Домашний» с 9,1%. Третье место занял НТВ (7,6%). Замыкают пятерку лидеров — «Россия 1» (7,4%) и Первый канал (6,7%). Внушительную долю телесмотрения занимает еще один татарстанский канал — «ТНВ Планета», который расположился на 7-м месте с 3,7%, уверенно обогнав развлекательные РЕН ТВ и СТС. Напомним, доля телесмотрения — это объем просмотра конкретного телеканала за определенный период времени по отношению к общему объему смотрения по всем каналам из выборки. Выходит, что 30 августа на ТНВ приходилось целых 9,8% от всего времени, которое провели у телевизора пользователи приставок «Таттелекома».

графики предоставлены для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

Еще один важный показатель — охват телесмотрения. Он характеризует количество приставок, хотя бы один раз контактировавших с телеканалом за выбранный период времени по отношению ко всем домохозяйствам, с которых собирались данные. И по этому показателю ТНВ тоже лидировал 30 августа в республике: 24,4% всей контролируемой аудитории хотя бы раз включали национальный телеканал. Следом идут «Россия 1» и Первый канал, продемонстрировавшие одинаковый показатель — 21,7%. На четвертом месте НТВ с 21,6%, замыкает пятерку лидеров телеканал «Домашний» с 16,9%. Кстати, по охвату телесмотрения внушительный результат показала и «ТНВ Планета»: она на шестом месте с 13,3% (для сравнения, СТС набирает только 6,9%).

Охват телесмотрения характеризует показатель «щелканья пультом» телевизора — он фиксирует каждое попадание человека на канал, в том числе и случайное. Но тот факт, что и по охвату, и по доле ТНВ в День республики уверенно лидирует, может говорить о том, что, единожды попав на национальный телеканал, зритель задерживался на нем надолго.

30 августа татарстанцы смотрели ТНВ с утра до вечера

График изменения доли телеканалов по времени суток 30 августа показывает, что начиная с раннего утра и до полуночи, за исключением часового отрезка времени после обеда, ТНВ лидировал. Самую высокую долю телесмотрения канал показывал в девятом часу вечера, когда транслировался праздничный концерт у Центра семьи «Казан». Впрочем, почти такую же долю внимания татарстанцев заняла трансляция концерта, который организовало «Болгар Радиосы» в «Пирамиде». Локомотивами рейтинга стали и новостные выпуски в 18.30 и в 19.30.

realnoevremya.ru

Интересную тенденцию можно было заметить во время утренних программ «Манзара» и «Здравствуйте»: судя по графикам, татарстанцы включили телеканал ТНВ в 7 утра и смотрели его подряд, не переключаясь. Алина Сулейманова, исполнительный директор телеканала, рассказывает «Реальному времени» о том, как составлялась программа телеканала на День республики:



— Сетка вещания в этот день была сформирована с учетом потребностей и жителей республики, и ее гостей, чтобы передать праздничное настроение и отразить большое значение Дня рождения республики. Праздничный эфир был рассчитан на самую широкую аудиторию, чтобы он был интересен всем. Двуязычная сетка вещания охватывала разные направления: мы рассказывали о жизни республики и показывали исторические процессы, прямые включения с праздничных мероприятий по всей республике. Хорошие рейтинги показали исторические программы (например, «Народное наследие») и передача «Халкым минем», которая рассказывает о жизни татар в разных регионах.

Пять самых популярных телепередач 30 августа показал ТНВ

В топе телепрограмм, показанных пятью телеканалами-лидерами в Татарстане 30 августа, пять первых строчек и по доле, и по охвату занимают передачи и трансляции, подготовленные ТНВ. Лидером телевещания в День республики стала прямая трансляция праздничного концерта и салюта у Центра семьи «Казан» (23,1% по доле телесмотрения, 14,6% — по охвату).

предоставлены для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

На втором месте — получасовое включение из КРК «Пирамида» — по традиции «Болгар Радиосы» проводило там большой концерт звезд татарской эстрады. Ильфар Каримов, исполнительный директор «Болгар Радиосы», объясняет «Реальному времени»:

— Мы нередко проводим концерты, но главных шоу в году у нас проходит два — декабрьское вручение национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» и концерт, посвященный Дню республики, который мы традиционно проводим в КРК «Пирамида» 30 августа. В нем участвуют самые популярные звезды татарской эстрады. Зрители и слушатели заранее покупают билеты на него, приезжают не только из Татарстана, но и из соседних регионов. Ведь в этот день вместе со всеми соотечественниками мы празднуем День республики, и этот концерт традиционно вызывает большой интерес, в том числе и среди телезрителей, которые не смогли присутствовать в концертном зале. Они всегда спрашивают у нас, будет ли прямая трансляция по ТНВ, и мы обычно всегда транслируем отдельные отрывки концерта. Кстати, когда мы показываем в новогодние праздники вручение премии «Болгар Радиосы», эта передача тоже всегда бьет рейтинги. Потому что зритель уже знает, что это качественный продукт, концерт, в котором участвуют признанные звезды татарской эстрады и звучат лучшие песни на татарском языке. Видимо, этим и объясняются такие высокие рейтинги этих включений.

30 августа прямая трансляция из «Пирамиды» продлилась полчаса — с 19.00 до 19.30. За это время зрители услышали таких признанных мэтров татарской музыки, как Венера Ганеева, группа «Ямьле», Асаф Валиев, Винарис Ильегет. И в это время доля телесмотрения ТНВ заметно подскочила.

realnoevremya.ru

«Мы пытались найти в этом празднике не только гуляния, но и смыслы»

Третью и пятую строчку в топе телепередач 30 августа занимают вечерние новости (в 18.30 и в 19.30). Светлана Кадырова, заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию, объяснила «Реальному времени» логику и, если можно так сказать, философию наполнения новостного эфира в День республики:

— То, что новостные программы попали в топ, — это логично, ведь новости всегда популярны. Они во всех рейтингах идут в топе. Но вечерние новости 30 августа были особенными: это был специальный праздничный выпуск: в 18.30 — на татарском языке, в 19.30 — на русском. В спецвыпуске были репортажи с разных площадок, прямые включения с праздничных мероприятий по всей республике. Мы постарались охватить в своих новостях весь масштаб празднования Дня республики по всему Татарстану. Были истории об интересных людях. Например, Николай Скоков, коневод из Новошешминского района. Его лошади, рожденные в Татарстане орловские рысаки, есть, например, у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его кавалерии. Так что этот человек сегодня прославляет Татарстан далеко за пределами нашей страны, и рассказ о таких личностях тоже был в нашей праздничной программе. А еще мы подготовили большой специальный репортаж, посвященный истории праздника: принятию Декларации о суверенитете РТ. Мы пытались найти в этом празднике смыслы, а не только гуляния.

Алина Сулейманова, завершая анализ показателей ТНВ в День республики, резюмирует:

— Думаю, к успеху привело то, что мы постарались продумать все моменты, сделали ставку на мультиязычность и на разнообразие контента. Полученные нами рейтинги свидетельствуют о том, что мы все сделали правильно: в День республики ТНВ лидировал по основным показателям телесмотрения среди абонентов «Таттелекома».

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