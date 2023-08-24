День в истории: «охота на ведьм» и трагедия в небе

Чем примечательна дата 24 августа?

Сегодня, 24 августа, в Казани начался крупный пожар, появилась площадь Свободы, арестовали писателя Фатхи Бурнаша, в небе взорвались два российских самолета, «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС, в США начали охоту на коммунистов, мир узнал про Windows 95. Родились поэт и журналист Альбина Абсалямова, писатель Пауло Коэльо, музыкант Жан-Мишель Жарр. Умерли писатель Сергей Довлатов, актер Ричард Аттенборо, режиссер Кэндзи Мидзогути. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань в огне

24 августа 1842 года в Казани вспыхнул один из крупнейших пожаров в истории. Огонь более чем за сутки уничтожил центральную часть города — 1 309 домов и девять церквей. Российский император Николай I повелел выделить на восстановление Казани миллионную ссуду, сам царь отправил погорельцам 50 тысяч рублей, члены царской семьи — 16 тысяч. Кроме того, пожертвования поступали в Казань со всей страны — от жителей Москвы, Петербурга и других городов.

24 августа 1924 года Театральная площадь была переименована в площадь Свободы. Ранее театр располагался здесь ближе к зданию Кабмина, по сути на месте памятника Ленину. Позади него находился Державинский сад. В 1919-м театр сгорел, а новое здание начали строить в 1936-м и завершили только в середине 1950-х.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

24 августа 1940 года был арестован писатель, драматург, поэт, переводчик и театральный деятель Фатхи Бурнаш. Он известен как автор популярной пьесы «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца»), редактор журнала «Чаян» и директор театра имени Камала. Бурнаша обвинили в том, что он «не боролся с антисоветской идеологией в Татиздате», в «султангалеевщине» и контрреволюционной деятельности. Он получил 10 лет, а также пять лет поражения в правах. В Безымянлаге Саратовской области его судили вторично, за антисоветскую агитацию в условиях военного времени, и расстреляли 1 августа 1942 года в Самаре.

24 августа 2014 года гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Ильгизар Мардеев, проезжая на квадроцикле рядом с базой отдыха «Пихта» в Боровецком лесу около Набережных Челнов, пропустил автомобиль, выехал на обочину, наехал на лежавшую в траве бетонную плиту, столкнулся с деревом, вылетел из машины и при падении получил тяжелую черепно-мозговую травму. Скончался до приезда скорой.

24 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что индивидуальный предприниматель из Казани Станислав Иванов, оказавшийся в 2019 году единственным участником торгов на право аренды 26 га земли в Лаишевском районе под жилую застройку, до сих пор не может получить проект договора аренды. Бизнесмен жаловался на районную палату имущественных и земельных отношений в УФАС, затем подал иск в суд. Арбитраж посчитал его доводы справедливыми, но лаишевские власти сопротивляются. За это время успел смениться руководитель палаты, а само дело прошло две судебные инстанции.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Два самолета

24 августа 2004 года два самолета, Ту-134 и Ту-154, вылетевшие из московского аэропорта Домодедово, взорвались в небе в результате действий террористок-смертниц. Обеих до вылета задержали для проверки документов, но не обыскивали. Позже им продали билеты без предъявления паспортов. Проверявший их капитан милиции был приговорен к семи годам лишения свободы. Погибли 89 человек.

24 августа 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна была заменить «Союзы-ФГ». Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа — на борту находился только робот «Федор». 26 августа кораблю удалось состыковаться с МКС. 7 сентября «Федор» вернулся на Землю.

Запретили компартию

24 августа 1954 года в США запретили компартию, приняв «Акт по контролю за коммунизмом». Партия оказалась вне закона как «инструмент заговора с целью свержения правительства Соединенных Штатов». Среди тех, кто был обвинен в симпатиях к коммунистам, оказались ученые Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер, дирижер Леонард Бернстайн, драматург Артур Миллер и актер Чарли Чаплин. «Охота на ведьм» закончилась критикой инициатора кампании, сенатора Джозефа Маккарти, и окончательно завершилась в 1957-м.

24 августа 1995 года основатели Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер презентовали операционную систему Windows 95. Именно в ней впервые появились элементы графического интерфейса: меню и кнопка «Пуск», рабочий стол, панель задач, а также «Проводник», заменивший «Диспетчер файлов». Также Windows поддерживала длинные имена файлов (до 256 символов), позволяла запускать 32-битные программы, а также поддерживала запуск старых 16-битных. Новая ОС пользовалась огромным успехом: за первые пять недель Microsoft продал 7 млн копий Windows 95. Поддержка Windows 95 была прекращена 31 декабря 2001 года.

