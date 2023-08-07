День в истории: дедушкин указ и подвиг Хейердала

Чем примечательна дата 7 августа?

Сегодня, 7 августа, принят «закон о трех колосках», завершило плавание «Кон-Тики», Филипп Пети восемь раз прошел между Северной и Южной башнями-близнецами. Родился нефтяник Марс Залятов, актриса Гульназ Юсупова, музыкант Михаил Горшенев. Умерли просветитель Хасан-Гата Габяши, футболист Альмир Каюмов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



День железнодорожника

7 августа 1936 года скончался Хасан-Гата Габяши, казый Оренбургского магометанского духовного собрания и автор «Муфассал тарих каум торки» («Подробная история тюркских народов»). Учился в медресе «Гаффария» при Азимовской мечети, преподавал в приюте братьев Юнусовых, а также в уфимских медресе «Галия» и «Усмания». После революции работал на педагогических курсах в Арске, занимался коллекцией Национального музея. В 1932-м был сослан в Архангельск, перед смертью по состоянию здоровья был освобожден.

realnoevremya.ru

7 августа 1939 года в селе Нижняя Мактама Альметьевского района родился Марс Залятов. Выпускник татарского вечернего факультета Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, он с 1985 по 2004 год возглавлял нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Также Залятов — автор 37 изобретений, в начале 90-х — народный депутат Верховного Совета РТ.

7 августа 1997 года в селе Ключи-Сап Атнинского района родилась актриса Альметьевского театра Гульназ Юсупова. В театральном училище училась у Таслимы Файзуллиной, в Альметьевске — с 2017 года, начав с роли Перрен в «Лекаре поневоле» Мольера. Из ролей последних лет — мать Асефа в спектакле «Вслед за ветром», Лейсан в «Не той весне» Зифы Кадыровой, Гульчачак в «Доме мечты» Ильгиза Зайниева.

7 августа 2013 года в Смоленске кончался футболист и арбитр Альмир Каюмов. Играл за московский «Спартак», СКА (Ростов-на-Дону), «Ротор» (Волгоград), «КуПС» (Финляндия), «Дэу» (Южная Корея), «Ладу» (Тольятти), «Динамо-Газовик» (Тюмень) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 1998 году начал судейскую карьеру, с 2004 года судил матчи высшего дивизиона. В 2005-м после матча «Луч-Энергия» — «КАМАЗ» был дисквалифицирован пожизненно, но затем решение было заменено на отстранение от судейства на месяц. В 2008 году попал в пятерку лучших арбитров России. Погиб в результате аварии — Каюмова сбила «Газель» перед игрой.

7 августа 2022 года «Реальное время» ко Дню железнодорожника опубликовало интервью с машинистом тепловоза Евгением Григорьевым, который уверяет: эту тяжелую громадину он чувствует так же, как водитель автомобиля чувствует свою машину. И рассказывает, как устроена его работа, не скучно ли долгие километры сидеть в кабине тепловоза, как человеку помогает автоматика и как машинисты спасают жизни.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Закон о трех колосках

7 августа 1932 года принимается постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Его народные названия — «закон о трех колосках», закон «семь восьмых», «дедушкин указ» (по прозвищу Михаила Калинина, поставившего подпись). «Хищение социалистической собственности» приравнивается к «преступлению против государства и народа». Наказание — лишение свободы на 5—10 лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах — расстрел с конфискацией имущества.

7 августа 1973 года в городе Пикалево Ленинградской области родился Михаил Горшенев. В 1988-м создал группу «Контора», которая после превратилась в «Король и Шут». Помимо коллективных альбомов записал сольный диск «Я Алкоголик Анархист». В этом году о группе вышел сериал, а в центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка «Панк-культура. Король и Шут».

Прошел между башнями

7 августа 1947 года «Кон-Тики», плот из бальсовых бревен норвежского путешественника Тура Хейердала и пятерых его товарищей, на 101-й день плавания выбросило на атолл Рароиа в архипелаге Туамоту. Позади было семь тысяч километров пути. На атолл путешественники и собирались попасть. Таким образом, Хейердал подтвердил свою гипотезу, что Полинезию заселяли с Американского континента, а не из Азии.

7 августа 1974 года Филипп Пети восемь раз прошел между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке по натянутому канату на высоте больше 400 метров. Канатоходец использовал трос весом более 200 кг и балансировочный шест длиной около 8 метров и весом 25 килограммов. После его арестовала полиция, в качестве наказания Пети провел бесплатное представление для детей в Центральном парке.